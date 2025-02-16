Стилист рассказал подробности о покойном родственнике.

Известный российский стилист Сергей Зверев, который активно поддерживает кровавую политику Кремля, рассказал о гибели своего племянника на войне в Украине.

По словам путиниста, он пока не знает подробностей смерти родственника. Сколько было лет покойному - стилист не отметил.

"Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Мы до сих пор не знаем, как это произошло", - сказал Зверев росСМИ.

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Поклонник диктатора добавил, что Андрей якобы боролся "с мировым злом". Хотя понятно, что мужчина нагло пришел на территорию нашей страны и уничтожал все украинское.

"Мы все переживали за него, когда он ушел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", - цинично подчеркнул Сергей.

К слову, в 2022 году Сергей Зверев заявлял, что готов отправиться на войну в Украину. Но все это осталось на уровне разговоров и громких заголовков. Путинист рассказывал, что "защищать" страну-агрессора должен каждый россиянин.

"Что значит готов, не готов? Есть такое понятие - "надо". Вот существуют права - но не надо забывать, что есть и обязанности. Задуматься должен каждый, родина у нас одна", - заявлял Зверев.

Напомним, ранее стало известно, что российский актер-путинист Евгений Шишов ликвидирован в Курской области.

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