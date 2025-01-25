Андрей Черновол поделился трогательными кадрами с беременной женой.

Популярный украинский ведущий и шоумен Андрей Черновол сообщил радостную новость своим поклонникам. Оказалось, что телезвезда совсем скоро станет отцом в третий раз. Сейчас жена мужчины - ведущая и стилист Алена Черновол - беременна.

Важным известием знаменитость поделился в своем Instagram. Супруги устроили "беременную" фотосессию и опубликовали новые совместные кадры, которыми и объявили о предстоящем пополнении в семье. На камеру Андрей позировал в черной футболке и брюках такого цвета. Свой образ он дополнил массивным колье на шее.

Избранница звезды примерила черный топ и классические брюки в тон. На фото влюбленные выглядели очень счастливо, они улыбались и наслаждались моментом, проведенным вместе.

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Сейчас супруги держат в секрете пол будущего малыша, как и месяц, когда он может появиться на свет. Однако в подписи к снимкам пара намекнула, что это произойдет уже совсем скоро - весной этого года. Также они добавили, что очень ждут пополнения в семье.

"1+1=5. Такая у нас математика. Big family. Coming soon. Так сильно весны мы еще никогда не ждали", - растрогали Черноволы.

Отметим, что для Андрея и Алены будущий малыш станет уже третьим ребенком. Вместе они воспитывают двух сыновей. Младший мальчик родился в октябре 2022 года, а старшему Адриану сейчас уже около 13 лет. К слову, сейчас Чорновол является ведущим программы на телеканале "М1", он ведет эфиры на "Нашем Радио", а также ведет свою программу на YouTube "Набаре".

Напомним, ранее у 67-летнего украинского актера Михаила Мельника родился третий ребенок. Артист рассказал о родах жены и присутствовал ли он на них.

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