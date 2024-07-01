Шовкопляс ответила, будет ли предателям место в Украине после победы.

Ведущая "Сніданку з 1+1" на канале "1+1 Украина" Неля Шовкопляс прокомментировала действия известного певца Олега Винника и хореографа Влада Ямы, которые сбежали за границу. Телезвезда объяснила, будет ли для них место в украинском шоу-бизнесе после завершения полномасштабного вторжения.

Шовкопляс убеждена, что после 24 февраля 2022 года украинцы и их музыкальные предпочтения кардинально изменились. Она считает, что Виннику и Яме уже никогда не удастся вернуть себе былую популярность.

"Если брать Олега Винника, то у него свое фан-сообщество очень мощное. Я не думаю, что они стали его любить меньше, а возможно, для них также что-то переформатировалось. Мы не знаем точно, он действительно уехал из-за болезни, или что-то другое, но это его выбор. Последствия этого выбора будут уже известны после войны. Мне кажется, что Яма и Винник в какой-то степени потеряли себя. Да, у них останется какая-то своя аудитория, которая была благосклонна, но это уже не тот уровень популярности, вовлеченности в шоу-бизнесе, который был до начала полномасштабного вторжения", - отметила Неля.

Ведущая добавила, что за время полномасштабного вторжения появилось немало артистов, которые заслуживают внимания. Сложные обстоятельства войны очень повлияли и изменили правила в украинском шоу-бизнесе. Именно это, по мнению Нели, и дало толчок молодым певцам.

"Просто люди сделали свой выбор и за него будут отвечать, когда все закончится. С одной стороны, это страшно, что из-за войны такие изменения начались в нашем обществе, а с другой, я, например, очень рада, что родилась новая плеяда молодых артистов. Теперь они не должны играть по тем старым правилам, когда только кучка звезд имела доступ к шоу-бизнесовому олимпу. Сейчас все по-другому. Смотрю на KOLA, YAKTAK, других молодых артистов, и у меня просто сердце радуется и душа радуется, потому что они этого достойны", - объяснила Шовкопляс.

К слову, в начале вторжения россиян в Украину Винник уехал в Германию. В то же время Яма выбрал для себя жизнь за океаном, в США. Артисты ни разу за два года не приезжали на родину и, похоже, не планируют возвращаться.

Олег заявлял, что выехал за границу из-за якобы болезни, которую он лечит в Германии. Он молчит о войне и не освещает свою помощь Украине. Что касается Влада, то он находится в Майами, и несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Напомним, ранее Андрей Джеджула также высказался об Олеге Виннике. Он возмущен молчанием певца.

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