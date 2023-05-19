Он обьяснил, почему требует снять с себя статус "иноагента".

Российский шоумен Максим Галкин неожиданно заговорил на украинском языке. В комментариях под своим постом он высказался о том, почему обратился в суд с просьбой снять с себя статус "иноагента".

Он написал, что хочет получить подтверждения обвинений в деятельности против своей страны.

"Да, почитаешь новости, можно подумать, что я просто умоляю. Когда люди пишут доносы на своих родных - они в новостях патриоты, а когда человек требует подтверждения обвинений в деятельности против своей страны - она просит поблажливости", - написал Галкин.

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Максима Галкина признали "иноагентом" в РФ

16 сентября 2022 года Максим Галкин попал в реестр "иноагентов" России. Первое время он очень радовался этому статусу, ведь считал его неким признанием. Он не упускал возможности напомнить об этом своим поклонникам.

Однако недавно стало известно, что он подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой лишить его этого статуса.

Отметим, шоумен все так же поддерживает Украину в развязанной РФ войне. В родную страну он не планирует возвращаться. К тому же он уже получил паспорт гражданина Израиля.

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