Артистка сделала неожиданное заявление.

Известная украинская певица и музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2025" Тина Кароль призналась, хочет ли во второй раз поехать на международный песенный конкурс.

Артистка представляла Украину на "Евровидении-2006" с песней "Show me your love". Тогда она заняла седьмое место, но сейчас подчеркнула, что пока не ставила перед собой цель вернуться в шоу. Однако, по ее словам, если будет необходимость в ее участии, то она не против.

"Скажут: "Надо", то буду. Я готова. Я себе пока такое не говорю. Я счастлива передать опыт, счастлива быть полезной, что дали такую честь - прикоснуться к талантам. И я счастлива, что в какой-то такой степени вернулась к тренерству. Очень по этому соскучилась", - ответила Тина в эфире "Сніданку з 1+1".

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Кароль также добавила, что со всеми нынешними конкурсантами она очень сроднилась. Поэтому ей трудно выделить кого-то из участников. Об этом певица сказала так:

"Когда ты погружаешься в подготовку, то влюбляешься в них, не скажу, как в детей, но как в братьев и сестер. Они все родные моей душе и я никого не буду выделять. Но, если говорить о победителях, то я ими горжусь".

К слову, в субботу, 8 февраля, украинцы выбрали представителя Украины на "Евровидение-2025". Победителем Нацотбора стала группа Ziferblat. Она получила в сумме от жюри и зрителей 19 баллов.

Напомним, ранее стало известно, как ведущая Маша Ефросинина оконфузилась на Нацотборе на "Евровидение-2025".

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