Он стал настоящей иконой музыки 1960-х, а его хит попал в чарт Billboard.

21 марта умер известный американский музыкант, солист и клавишник рок-группы The Standells Ларри Тэмблин. На момент смерти ему было 82 года.

Об уходе звезды в мир иной сообщил его племянник Деннис Тэмблин в Facebook. Артист прославился на весь мир благодаря своему хиту 1966 года "Dirty Water". Композиция в свое время заняла 11 место в чарте Billboard Hot 100 и стала даже неофициальным гимном Бостона, США.

"Сегодня умер мой дядя Ларри Темблин. У меня очень теплые воспоминания о нем и его семье на протяжении многих лет. Он прожил невероятную жизнь", - поделился племянник знаменитости, но не раскрыл причину смерти.

Темблин родом из Лос-Анджелеса, США. Он родился в звездной семье. В частности его брат Расс Тэмблин - известный актер и звезда Голливуда. Он снимался в картинах "Вестсайдская история" и "Джанго свободный". Также актрисой является племянница музыканта - Эмбер Тэмблин. Женщина сыграла роли в "Баффи - истребительница вампиров" и "Докторе Хаусе".

Свой музыкальный путь исполнитель начал с сольной карьеры. Он выпустил несколько синглов в 1950-х, после чего в 1962 году основал группу Larry Tamblyn and The Standells. Ее участниками стали гитарист Тони Валентино, басист Джоди Рич и барабанщик Бенни Кинг. Со временем коллектив переименовали в The Standells.

Группа выпустила такие известные хиты: "Try It", "Can't Help But Love You", "Dirty Water". Последняя композиция прославила коллектив на весь мир. Она стала символом Бостона и сейчас звучит на матчах бейсбольной команды Boston Red Sox и хоккейного клуба Boston Bruins.

Последний альбом коллектива "Bump" вышел в 2013 году. В декабре 2023 года Тэмблин был введен в Калифорнийский музыкальный зал славы. Награду он получил от брата-актера Расса Тэмблина.

Напомним, ранее умер американский рок-музыкант Дэвид Йохансен, который был лидером New York Dolls. На момент смерти знаменитости было 75 лет. Причиной смерти стала онкология.

