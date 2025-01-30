Основатель ансамбля танца "Ятрань" Кривожихи не стало 29 января.

Ушел из жизни народный артист Украины и основатель ансамбля танца Украины "Ятрань" Анатолий Кривожиха. Сердце звезды остановилось 29 января. На момент смерти ему было 99 лет.

Трагическую новость сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в своем Instagram. Чиновник выразил соболезнования родным, близким и ученикам балетмейстера. Он подчеркнул, что его творческое наследие будет жить вечно.

Правда, он не раскрыл причин смерти знаменитости. Прощание с Кривожихой состоится в пятницу, 31 января. Оно запланировано с 09:30 до 12:00 в Кировоградской областной филармонии.

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"Печальная новость - не стало Анатолия Михайловича Кривохижи. Народного артиста Украины, одного из патриархов украинской хореографии, художественного руководителя знаменитого ансамбля "Ятрань", театра музыки, песни и танца "Зоряны". Не стало мастера, художника, учителя... Соболезнования семье, всему хореографическому сообществу, ученикам", - отметил Райкович.

Анатолий Михайлович был культурным деятелем и педагогом. Ансабль танца Украины "Ятрань" он основал еще в 1957 году, который существует до сих пор. Участники ансамбля были награждены различными наградами и демонстрировали на фестивалях различные народные хореографические искусства.

Через 30 лет после основания "Ятрань" Кривожиха организовал академический театр народной музыки, песни и танца "Зоряны" при Кировоградской областной филармонии.

Напомним, ранее умер французский режиссер Бертран Блие. Его сердце остановилось на 86-м году жизни. Он наиболее известен по фильмам "Холодные закуски", "Вальсирующие" и "Буфетный стол"

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