Он рассказал, на каком языке общается в быту.

Хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар считает, что Украина может проиграть войну, если люди расслабятся и перестанут помогать армии.

В интервью УНИАН его спросили, смогут ли все жители Украины когда-то перейти на украинский язык. "Если люди расслабятся и подумают, что уже наступила победа, будут пить кофе и не помогать ВСУ, то мы можем и проиграть войну. Вы забыли, с кем мы воюем, какой масштаб России, какой ресурс производства они имеют? Мы маленькие по сравнению с, так называемой, Российской Федерацией. Если люди расслабятся, то мы вообще больше можем не разговаривать на украинском", - сказал хореограф.

Если же украинцы смогут "включиться" в процесс, как в начале полномасштабного вторжения, то есть все шансы победить и не потерять всех мужчин. "Не хитрожопых украинцев, для кого "эта война не моя" или "это государство мне ничего не дало", а тех, то понимает, что если твоего соседа бьют, то ты должен встать и помочь", - добавил он.

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Боец считает, что после победы все понемногу перейдут на украинский. "Сейчас мне очень приятно разговаривать на украинском, несмотря на то, что я родом из Одессы и рос в русскоязычном кругу общения. Я не виноват, что так было. Я вижу, что люди из других русскоязычных городов, также переходят на государственный язык", - отметил Дикусар.

При этом он говорит, что на Востоке страны намеренно общался с местными жителями на русском. "Потому что у некоторых людей есть представление, что все н***сты и б*ндеровцы. Поэтому моя личная цель была донести, что это неважно, это не меняет ситуацию. Независимо от того, на каком языке я говорю, я пришел сражаться с врагом", - подчеркнул он.

Кроме того, хореограф назвал диверсией обсуждение языкового вопроса. "Если нас разъединят по причине языка, то мы потеряем страну и людей. Конечно, мне приятно, что люди переходят на украинский, но они должны делать это сознательно, а не потому, что "мы будем бить тебя палками по голове, потому что ты говоришь по-русски". Люди попадают в мои категории настоящего человека или куска дерьма не опираясь на язык", - объяснил военнослужащий.

Другие заявления Дикусара

В интервью УНИАН хореограф, который в начале полномасштабной войны пошел защищать Украину, рассказал о встрече с российскими захватчиками и своем отношении к ним.

Также он выссказался о том, когда может закончиться преступная война, которую ведет Российская Федерация.

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