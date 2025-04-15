Сейчас меценат признается, что ему стыдно, что сейчас он находится в тылу.

Известный украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский высказался о мобилизации и войне в Украине. 64-летний мужчина признался, что планировал пополнить ряды ВСУ, но не сделал этого, хотя у него было большое желание и состояние здоровья позволяло это сделать. Однако предприниматель все же не пошел на фронт и объяснил почему.

В интервью для Натальи Мосейчук знаменитость признался, что сейчас ему очень стыдно за то, что он тыла и не участвует в боевых действиях на передовой. По его словам, он сознательно выбрал путь помощи в тылу, поскольку считает, что так он принесет больше пользы украинцам.

Корогодский отметил, что его решение никак не связано со страхом или желанием избежать ответственности. Сейчас он часто ездит на фронт, чтобы помочь и поддержать защитников, увидеть реалии войны и как проходит служба военных.

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Также он поделился, что в течение трех лет внутри него идет постоянная борьба. В частности, бизнесмен постоянно размышляет над тем, чтобы быть рядом с бойцами на фронте, или все же оставаться в тылу и приносить пользу своей помощью.

"Мне стыдно за то, что я не воюю. Я по состоянию здоровья мог бы воевать, мог бы договориться, меня бы взяли куда-то. Но я себя уговорил, что больше пользы принесу здесь. И действительно", - сказал меценат.

Шоумен поделился, что в последнее время в городах, где непосредственно нет боевых действий, война почти не ощущается. Поэтому он часто ездит к военным, примерно раз в две недели, чтобы напоминать себе о реалиях в Украине и при этом помогать бойцам. Он говорит, что его психоэмоциональное состояние заставляет его это делать, поскольку помогая, он может избавиться от надоедливых мыслей о службе.

"Когда ты живешь в Киеве, можно вообще забыть, что идет война. А когда ты выезжаешь и видишь условия, в которых живут военные, воюют, какие там потребности есть... Это все такая вампирика эмоций, чтобы их хватило еще на две недели работы", - добавил бизнесмен.

Что известно о Корогодском

Шоумен известен своим эксцентричным поведением и нестандартным подходом к бизнесу и благотворительности. Корогодский является совладельцем компании "Олимп", которая занимается строительством и управлением торговыми центрами, в частности ТЦ "Dream Town" в Киеве.

Знаменитость активно занимается благотворительностью. Он является основателем благотворительного фонда "Жизнелюб", который помогает пожилым людям и другим социально незащищенным категориям населения.

Бизнесмен написал несколько книг, самая известная из которых - "Как потратить миллион, которого нет". Эта книга описывает его опыт в бизнесе, жизненные принципы и взгляды.

Напомним, ранее Гарик Корогодский признался, почему его сын до сих пор гражданин РФ. По его словам, уже длительное время семья пытается избавиться от гражданства страны-агрессора, но пока это невозможно.

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