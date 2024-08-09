Он рассказал, из-за чего сына не взяли в ряды ТрО в начале полномасштабного вторжения.

Известный украинский шоумен, меценат и бизнесмен Гарик Корогодский рассказал о своем 38-летнем сыне Давиде. Знаменитость объяснил, почему у мужчины до сих пор есть российское гражданство.

Как известно, Давид от рождения был гражданином РФ. Однако после начала полномасштабного вторжения он не избавился от него. По словам его отца, сделать это не так легко. Уже длительное время семья пытается избавиться от гражданства страны-агрессора, но пока это невозможно.

Как рассказал Корогодский, чтобы отменить принадлежность к России, нужно поехать в РФ и восстановить паспорт. По очевидным причинам Давид не хочет пересекать границы оккупационной страны.

К слову, на после 24 февраля 2022 года мужчина пытался пополнить ряды ТрО, однако ему отказали. Причиной стало российское гражданство.

"От российского гражданства избавиться сегодня слишком сложно, почти невозможно. Чтобы от него избавиться, нужен российский паспорт, его нет, потому что он его не обновлял с 15 лет. Гражданство нельзя просто сжечь, особенно когда паспорта нет. Для того, чтобы сегодня избавиться от этого российского гражданства, нужно, как говорят юристы, на один день заехать в Москву, обновить паспорт. Они гарантируют, что он выедет, но кто их слушает, сколько стоят эти гаранты и никто не собирается туда ехать. Мы ищем любые пути избавиться от российского гражданства", - отметил 64-летний бизнесмен.

Что известно о Корогодском

Шоумен известен своим эксцентричным поведением и нестандартным подходом к бизнесу и благотворительности. Корогодский является совладельцем компании "Олимп", которая занимается строительством и управлением торговыми центрами, в частности ТЦ "Dream Town" в Киеве. Он также известен своими инвестициями в недвижимость и различные проекты в области развлечений и торговли.

Гарик активно занимается благотворительностью. Он является основателем благотворительного фонда "Жизнелюб", который помогает пожилым людям и другим социально незащищенным категориям населения.

Бизнесмен написал несколько книг, самая известная из которых - "Как потратить миллион, которого нет". Эта книга стала бестселлером и описывает его опыт в бизнесе, жизненные принципы и взгляды.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон ответил, где находятся его сыновья во время войны и чем занимаются.

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