Музыкант писал альбом 10 лет, но в 2022 году его жизнь сильно изменилась.

Английский певец Эд Ширан анонсировал новый альбом Subtract. Это будет пятый студийный альбом артиста. Музыкант признался, что он работал над ним 10 лет. Однако в 2022 году он все изменил, на это повлияли негативные события в его жизни.

"Я работал над Subtract десять лет, пытаясь вылепить идеальный акустический альбом, сочинив и записав сотни песен с четким видением того, каким, по моему мнению, он должен быть. Затем, в начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мое отношение к музыке и искусству. Написание песен - моя терапия. Это помогает мне разобраться в своих чувствах. Я писал, не думая о том, какими будут песни, я просто писал то, что получалось. И всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими, самыми мрачными мыслями", - рассказал Ширан на своей странице в Instagram.

Он вспомнил, что зимой прошлого года его беременная жена узнала об опухоли. Врачи не могли ее сразу же ее лечить, пришлось ждать родов. Дочь Ширана появилась на свет в мае. Помимо этого, артист потерял близкого человека.

"Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, и я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен. Я шел по спирали через страх, депрессию и тревогу. Мне казалось, что я тону, голова ниже поверхности, я смотрю вверх, но не могу прорваться и глотнуть воздуха. Как художник, я не чувствовал, что могу достоверно представить миру работу, которая не точно отражала бы, где я нахожусь и как мне нужно выражать себя в данный момент моей жизни. Этот альбом именно такой. Он открывает люк в мою душу", - добавил Ширан.

На YouTube-канале Ширана уже появился трейлер к альбому. Также стало известно, какие песни в него войдут.

Новый альбом Эда Ширана - список песен

Boat

Saltwater

Eyes Closed

Life Goes On

Dusty

End of Youth

Colourblind

Curtains

Borderline

Spark

Vega

Sycamore

No Strings

The Hills of Aberfeldy.

Ширан отметил, что впервые создавал альбом, вкладывая в него свои настоящие эмоции. Музыкант не пытался понравиться людям, а просто вскрыл свою душу. Новый альбом выйдет уже в мае, сейчас уже можно оформить предзаказ на популярных музыкальных платформах.

Напомним, ранее группа "Один в каноэ" довела до слез первой за год песней.

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