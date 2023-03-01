Английский певец Эд Ширан анонсировал новый альбом Subtract. Это будет пятый студийный альбом артиста. Музыкант признался, что он работал над ним 10 лет. Однако в 2022 году он все изменил, на это повлияли негативные события в его жизни.
"Я работал над Subtract десять лет, пытаясь вылепить идеальный акустический альбом, сочинив и записав сотни песен с четким видением того, каким, по моему мнению, он должен быть. Затем, в начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мое отношение к музыке и искусству. Написание песен - моя терапия. Это помогает мне разобраться в своих чувствах. Я писал, не думая о том, какими будут песни, я просто писал то, что получалось. И всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими, самыми мрачными мыслями", - рассказал Ширан на своей странице в Instagram.
Он вспомнил, что зимой прошлого года его беременная жена узнала об опухоли. Врачи не могли ее сразу же ее лечить, пришлось ждать родов. Дочь Ширана появилась на свет в мае. Помимо этого, артист потерял близкого человека.
"Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, и я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен. Я шел по спирали через страх, депрессию и тревогу. Мне казалось, что я тону, голова ниже поверхности, я смотрю вверх, но не могу прорваться и глотнуть воздуха. Как художник, я не чувствовал, что могу достоверно представить миру работу, которая не точно отражала бы, где я нахожусь и как мне нужно выражать себя в данный момент моей жизни. Этот альбом именно такой. Он открывает люк в мою душу", - добавил Ширан.
На YouTube-канале Ширана уже появился трейлер к альбому. Также стало известно, какие песни в него войдут.
Новый альбом Эда Ширана - список песен
- Boat
- Saltwater
- Eyes Closed
- Life Goes On
- Dusty
- End of Youth
- Colourblind
- Curtains
- Borderline
- Spark
- Vega
- Sycamore
- No Strings
- The Hills of Aberfeldy.
Ширан отметил, что впервые создавал альбом, вкладывая в него свои настоящие эмоции. Музыкант не пытался понравиться людям, а просто вскрыл свою душу. Новый альбом выйдет уже в мае, сейчас уже можно оформить предзаказ на популярных музыкальных платформах.
Напомним, ранее группа "Один в каноэ" довела до слез первой за год песней.