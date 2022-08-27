После выступления музыканты развернули огромный флаг Украины.

26 августа в Варшаве состоялся концерт британского певца Эда Ширана. На мероприятии выступила украинская группа "Антитіла". Музыканты впервые вживую исполнили свою дуэтную композицию "2step", после чего развернули огромный флаг Украины.

"Спасибо за эту поддержку. За то, что стоите вместе с нами бок о бок. Наше молодое поколение никогда-никогда не забудет эту поддержку. Обещаю, мы обязательно отблагодарим. Держимся вместе", - сказал фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя со сцены.

"Концерт был невероятным… Петь песню - это прикольно. Но, мне кажется, мы сделали немного прикольнее, чем просто спеть песню. Мы подняли большой украинский флаг на сцене, поблагодарили Эда Ширана и весь польский народ за поддержку Украины. Это было невероятно. Гудел весь стадион. Было 80 тысяч людей. И казалось, что каждый на этом стадионе высказал свою поддержку", - сказал Тополя в комментарии "Сніданок з 1+1" 27 августа.

Отметим, композиция "2Step" была выпущена 2 мая. Свою часть песни на украинском языке Тарас записывал в Харькове "в поле, между позициями".

Напомним, Пономарев, Dzidzio, "Антитіла" и Горбунов выпустили мощный патриотический трек.

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