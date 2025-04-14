Славия по-философски относится к этому вопросу.

Экс-жена Дзидзьо, известная украинская певица Славия недавно сообщила о своей беременности. Она впервые станет матерью.

В интервью УНИАН знаменитость призналась, почему у нее не было детей в браке с Дзидзьо, а после развода и знакомства с новым мужчиной она решилась на этот шаг.

"Почему не было детей? Это философский вопрос. Наверное, мы встретились (с Михаилом, - УНИАН) для другого. Думаю, мы встретились для того, чтобы пройти самые сложные времена становления вместе, и быть лучшей в то время поддержкой и учителями друг для друга. В нашем обществе существует мнение, что сначала нужно получить высшее образование, потом развивать карьеру, заработать на дом, машину… У нас так и произошло, сначала мы вместе учились, потом создали группу "Друзья", в которой работали вместе с Михаилом, а потом началась группа "DZIDZIO"", - призналась певица.

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Она добавила, что тогда у Дзидзьо не было времени думать о детях, и он переживал, что его супруга сама не справится:

"Тогда у Михаила совсем не было времени думать о детях, он говорил, что я одна не справлюсь, и я привыкла к этому мнению. Кстати, никогда не пила противозачаточные, я вообще таблеток почти не пью, только в критических ситуациях. Стараюсь терпеть боль до последнего".

Напомним, ранее бывшая Дзидзьо объяснила, почему не вышла замуж за отца своего ребенка.

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