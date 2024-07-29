Артист ответил на упреки хейтеров.

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, объяснил свою языковую позицию. Знаменитость ответил, почему не переводит свои хиты и не переходит на украинский.

Как известно, во время полномасштабного вторжения Данилко продолжает исполнять русскоязычный репертуар на своих концертах. По его словам, он не планирует переводить свои песни, а на критику украинцев реагирует спокойно. По его мнению, русский - это средство коммуникации, а не язык страны-агрессорки.

"Если бы не русский язык, как бы я разговаривал с Лаймой Вайкуле? Она не знает украинского, а я не знаю латышского. У меня есть свое отношение к этому. Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я говорю: "А может, агрессор разговаривает на русском?". Язык дан для коммуникации. Песни в основном написаны мной. Я сам из Полтавы, там суржик, я даже когда-то этого стеснялся. И сейчас говорю, что это особенность нашей области. Почему я должен себя ломать? Я подчеркиваю, что язык дан для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют в политических целях", - убежден Андрей.

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Вместе с тем Андрей признает, что часто его позиция может быть неправильной. Поэтому говорит, что переход на украинский не должен быть принудительным. Все должно происходить постепенного, считает артист. А что касается перевода своих хитов, то он уверен, что на украинском они будут звучать по-другому и потеряют смысл.

"Я могу в глазах других быть неправ. Говорят, что это тригерит. Я понимаю, что сложное время, люди очень сложно живут. Психика нарушена, все очень раздражены. И тогда, наверное, не приходите на эти концерты. Специально переводить то, что не переводится, это уже будет не то. Когда меня еще заставляют... Это врожденное чувство противоречия. Не надо меня заставлять. Язык - это постепенно, это эволюция. Должно пройти время. Новому поколению, думаю, будет легче", - отметил знаменитость.

Напомним, ранее Верка Сердючка разозлила украинцев. Она исполнила свои русскоязычные хиты во время концерта в Киеве.

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