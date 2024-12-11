Режиссер поделился, как пережил расставание с экс-избранницей.

Известный украинский актер, режиссер и военный Ахтем Сеитаблаев впервые за долгое время заговорил о личной жизни. Артист признался, находится ли сейчас в отношениях после расставания с младшей на 20 лет невестой.

В апреле 2023 года стало известно, что Сеитаблаев закрутил роман с 31-летней Марьяной Боцвинюк. В сентябре того года режиссер сделал предложение любимой. Однако в начале лета 2024 года он сообщил, что в их паре не все хорошо. Влюбленные пережили кризис и в конце отменили свадьбу. Им не удалось спасти отношения и они разошлись.

В интервью "ЖВЛ" знаменитость отметил, что раньше ему сложно было разрывать отношения. Он, мол, долго не мог оправиться от расставания. Однако со временем кинозвезда понял, что так бывает, когда люди не подходят друг другу, и поэтому принял для себя решение отпустить прошлые отношения с легкостью.

"Я бы сказал бы себе: "Слушай, прекращай любить-страдать". Если что-то не получается в отношениях двух людей, это нужно принять и отпустить с легкостью. А не так, как иногда у меня происходит - с болью и так далее. Мы взрослые люди, в конце концов. Не получилось - это нормально, так бывает", - подчеркнул Ахтем.

А вот на вопрос о том, свободно ли сердце режиссера, он конкретно отвечать не стал. Но Сеитаблаев верит, что в его сердце есть место для любви и он сможет встретить человека, с которым построит отношения.

"Я надеюсь, что да. Счастье - это твое личное. Я не хочу говорить категорически. Если будет настроение, то да. Это же моя жизнь", - добавил артист.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев в свой день рождения обратился с особой просьбой к поклонникам. Режиссер призвал присоединиться к воплощению его мечты.

Вас также могут заинтересовать новости: