Знаменитость признался, что с младшей дочерью ему не удалось наладить общение.

Знаменитый украинский актер, режиссер и с 2022 года военный Ахтем Сеитаблаев рассказал о своих троих детях. Кинозвезда поделился, поддерживает ли связь с родными, которые не живут в Украине.

Как известно, сын знаменитости Селим живет в аннексированном россиянами Крыму, откуда его звездный отец родом. Однако 10 лет назад Ахтем принял решение уехать в Киев, а парень остался на полуострове. Уже длительное время отец не виделся с сыном.

Но в интервью для ЖВЛ актер заверил, что они поддерживают связь. Время от времени они звонят друг другу и переписываются в мессенджерах. Такое же общение у Сеитаблаева и с дочерью Назлы, которая сейчас живет в Бельгии. С ней артист видится, когда выезжает в командировки за границу, но эти встречи также нечастые. Девушка, кстати, уже родила дочь Ариану. Внучку, признался режиссер, он не видел уже больше года.

"Мы поддерживаем связь, списываемся и созваниваемся. Иногда, когда есть такая возможность, видимся. Внучку видел очень давно, почти год назад. Надеюсь, что в следующем году ее увижу. Со взрослыми общаемся по видеосвязи", - рассказал военный.

Правда, с младшей дочерью Сафие от второго брака актер не поддерживает связь. Девушка живет со своей мамой за границей. По словам Ахтема, ему не удалось наладить общение с ней.

"Надеюсь, что у нас наладится общение", - добавил Сеитаблаев.

К слову, знаменитость 8 лет состоял в браке с Иванной Дядюрой, которая родила ему дочь Сафие, однако в 2021 году пара объявила о разводе. О первой супруге режиссера практически ничего не известно, лишь то, что она является матерью троих его детей.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев, который разошелся с младшей на 20 лет невестой, ответил, свободно ли его сердце. Режиссер поделился, как пережил расставание с экс-избранницей.

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