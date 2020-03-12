"Любовь важна для меня": избранница Киану Ривза впервые рассказала об их отношениях

По словам Александры, сблизила их с Киану совместная работа над его книгой "Ода счастью".

47-летняя американская художница Александра Грант впервые прокомментировала свои отношения с актером Киану Ривзом.

Читайте также"Затворника" Киану Ривза заподозрили в романе с художницей (фото)О том, как развивается их роман, она рассказала в интервью лоя британского Vogue.

По словам Александры, сблизила их с Киану совместная работа над его книгой «Ода счастью» еще в 2011 году. Актер изложил на бумаге собственный опыт и рассказал, как избавиться от депрессии и начать жить после трагедии. Дело в том, что в те годы он пережил рождение мертвой дочери и гибель в автокатастрофе гражданской жены.

В итоге сотрудничество с Александрой стала для него подарком судьбы. Вместе с тем говорить о браке она не спешит. Художница лишь отметила, что не может существовать без отношений: «Любовь на всех уровнях очень важна для меня, как для личности. Я не верю, что изоляция – это выход. Есть моменты в жизни, когда уединения необходимо для меня, как для художника, но при этом я очень ценю опыт отношений».

Ранее УНИАН писал, что Александра Грант и Киану Ривз вместе уже несколько лет.