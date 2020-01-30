"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров попал под шквал критики из-за стиха про коронавирус
Скандальный российский музыкант Сергей Шнуров высмеял в своем новом стихотворении проблему вспышки коронавируса в Китае и нарвался на шквал критики от поклонников.
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Свое небольшое стихотворение Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.
Лидер группы «Ленинград» отметил, что "нет лиха без добра", и предложил всем путешествовать по миру, пока идет паника вокруг коронавируса:
Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже - благодать!
Не бывает так, чтоб лихо,
Не могло чего-то дать.
Стихотворение российского музыканта резко раскритиковали подписчики Instagram-страницы Шнурова.
«Ужас! Читаю и просто в шоке, сколько тут юмористов. Всем так смешно? И даже стихи? Вы же все от китайцев зависите! Так они вам надоели, что так пишите. А если вашу страну зацепит? Тоже юмор будет? Это страшно. И горе у людей, а вы такие слова пишите?!;
«Опять этот старый «бухарь» стихи свои не в рифму и без определенного смысла пишет. Не умеешь пить - не пей. Зачем так делаешь? «Набухаешься» и дичь пишешь»;
«Сейчас бы вирусу и смертям людей радоваться, что очередей нет. Может благодать сойдёт и ты вымрешь? И перестанешь своими стишками ленту «засирать»;
«Было бы смешно, если бы не так грустно...»;
«Идиоты конченые, люди умирают, семьи страдают, вы шутки придумываете, радуетесь, что китайцев меньше стало»;
«Зря вы так... Есть у человека просто сочувствие».
Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии. По состоянию на 30 января количество погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицировано 7 894 человека.