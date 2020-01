"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров попал под шквал критики из-за стиха про коронавирус

Вспыхнул вдруг коронавирус, У людей полно идей. Путешествуйте по миру, Пока нет очередей. В Лувре без китайцев тихо, В Эрмитаже - благодать! Не бывает так, чтоб лихо, Не могло чего-то дать.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jan 30, 2020 at 1:47am PST