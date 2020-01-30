"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров попал под шквал критики из-за стиха про коронавирус

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отметил, что "нет лиха без добра", и предложил всем путешествовать по миру.

Скандальный российский музыкант Сергей Шнуров высмеял в своем новом стихотворении проблему вспышки коронавируса в Китае и нарвался на шквал критики от поклонников.

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Свое небольшое стихотворение Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

Лидер группы «Ленинград» отметил, что "нет лиха без добра", и предложил всем путешествовать по миру, пока идет паника вокруг коронавируса:

Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже - благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать.

Стихотворение российского музыканта резко раскритиковали подписчики Instagram-страницы Шнурова.

«Ужас! Читаю и просто в шоке, сколько тут юмористов. Всем так смешно? И даже стихи? Вы же все от китайцев зависите! Так они вам надоели, что так пишите. А если вашу страну зацепит? Тоже юмор будет? Это страшно. И горе у людей, а вы такие слова пишите?!;

«Опять этот старый «бухарь» стихи свои не в рифму и без определенного смысла пишет. Не умеешь пить - не пей. Зачем так делаешь? «Набухаешься» и дичь пишешь»;

«Сейчас бы вирусу и смертям людей радоваться, что очередей нет. Может благодать сойдёт и ты вымрешь? И перестанешь своими стишками ленту «засирать»;

«Было бы смешно, если бы не так грустно...»;

«Идиоты конченые, люди умирают, семьи страдают, вы шутки придумываете, радуетесь, что китайцев меньше стало»;

«Зря вы так... Есть у человека просто сочувствие».

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии. По состоянию на 30 января количество погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицировано 7 894 человека.