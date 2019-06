Лобода блеснула голой грудью (видео)

В ролике видно, что грудь певицы — роскошная.

Переглянути цей допис в Instagram Do u like it?🐯 тебе нравится? @balmain 💥 Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 26 Чер 2019 р. о 8:10 PDT

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала грудь без бюстгальтера.

Соблазнительное видео артистка показала своим подписчикам в Instagram. Свой пост артистка сопроводила провокационным вопросом: "Do u like it? Тебе нравится?".

В опубликованном ролике "суперзвезда" предстала в жакете от Balmain на голое тело. Образ звезды дополняет красивый кулон.

Ранее сбежавшая в РФ украинская певица и солистка "золотого" состава поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь показала откровенное фото.