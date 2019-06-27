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Лобода блеснула голой грудью (видео)

12:42, 27 июня 2019
Звезды
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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала грудь без бюстгальтера.

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Соблазнительное видео артистка показала своим подписчикам в Instagram. Свой пост артистка сопроводила провокационным вопросом: "Do u like it? Тебе нравится?".

В опубликованном ролике "суперзвезда" предстала в жакете от Balmain на голое тело. Образ звезды дополняет красивый кулон.

Ранее сбежавшая в РФ украинская певица и солистка "золотого" состава поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь показала откровенное фото.

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Теги: #видео#Светлана Лобода