Лобода блеснула голой грудью (видео)
12:42, 27 июня 2019Звезды
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В ролике видно, что грудь певицы — роскошная.
Do u like it?🐯 тебе нравится? @balmain 💥
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала грудь без бюстгальтера.
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Соблазнительное видео артистка показала своим подписчикам в Instagram. Свой пост артистка сопроводила провокационным вопросом: "Do u like it? Тебе нравится?".
В опубликованном ролике "суперзвезда" предстала в жакете от Balmain на голое тело. Образ звезды дополняет красивый кулон.
Ранее сбежавшая в РФ украинская певица и солистка "золотого" состава поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь показала откровенное фото.
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