Лобода блеснула голой грудью (видео)

В ролике видно, что грудь певицы — роскошная.

Переглянути цей допис в Instagram Do u like it?🐯 тебе нравится? @balmain 💥 Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 26 Чер 2019 р. о 8:10 PDT Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала грудь без бюстгальтера. Читайте такжеСветлана Лобода показала пикантное фото Соблазнительное видео артистка показала своим подписчикам в Instagram. Свой пост артистка сопроводила провокационным вопросом: "Do u like it? Тебе нравится?". В опубликованном ролике "суперзвезда" предстала в жакете от Balmain на голое тело. Образ звезды дополняет красивый кулон. Ранее сбежавшая в РФ украинская певица и солистка "золотого" состава поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь показала откровенное фото.

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