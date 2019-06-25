«Ни о чем, опять эта попса»: влюбленная Ани Лорак презентовала новую песню

Мнения поклонников творчества украинской певицы, которая сбежала в Россию, разошлись.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек с названием «Я в любви», откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.

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«Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню «Я в любви». Любовь - это моя религия. Любовь - это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь - это то, ради чего стоит жить, а не существовать», - написала Ани в своем Instagram.

Отметим, мнения поклонников певицы в сети разошлись. Одним понравилась новая работа. Другие же призвали артистку сменить автора, подчеркнув, что у Лорак все песни похожи друг на друга.

«Ни о чем, опять эта попса, Каролина, найдите нормального автора. Очень жаль, что такой талантище пропадает в этих однодневных песнях...», «Песня мне лично не зашла», «Это не просто песня, а самое настоящее признание в любви своему мужчине, человеку, который ежедневно делает тебя счастливой», «Вы - сплошная любовь! Любовь украшает каждого человека. Ваша душа цветёт, глаза сияют, сердце поёт. Это не может не радовать нас!», «Вам песни про любовь очень идут», - пишут в люди в комментариях.

Каролина вновь с сияющими глазами - даже из отрывка готовящегося клипа видно, что она очень счастлива. Похоже, что отношения Ани Лорак с 26-летним музыкантом Егором Глебом, пошли на пользу певице.

Нельзя не заметить, что в отличие от недавних довольно минорных работ певицы, после ее развода с Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь Софию, новая композиция звезды наполнена атмосферой счастья и романтики.