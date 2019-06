«Ни о чем, опять эта попса»: влюбленная Ани Лорак презентовала новую песню

Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню «Я в любви». Любовь - это моя религия. Любовь - это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь - это то, ради чего стоит Жить, а не Существовать. 🙏🏼 Слушайте #ЯвЛюбви на всех цифровых площадках! ♥️

