Наконец-то: Ани Лорак подтвердила слухи о новом романе (фото)

Певица опубликовала совместное фото с 26-летним саунд-продюсером BLACK STAR Егором Глебом.

После развода с Муратом Налчаджиоглу к личной жизни 40-летней Ани Лорак было обращено повышенное внимание. Сама певица не рассказывала о новых отношениях, однако на вопросы, появился ли у нее новый избранник, отвечала довольно неоднозначно, из-за чего в сети стали появляться предположения, с кем же сейчас встречается артистка.

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На днях Telegram-канал "Только никому" сообщил, что у 40-летней певицы новые отношения. Избранником звезды стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. По информации, в последнее время пару неоднократно видели вместе и парень сопровождал Ани на репетициях.

Сама Лорак подтвердила роман с Егором. В своем Instagram певица опубликовала нежное совместное фото с возлюбленным.

"Доброго теплого вечера", - подписала кадр Ани.

Так же фото возлюбленных появилось в Instagram-stories Лорак.

В комментариях пользователи радуются новости. Но некоторые расстроились и удивились, как же Сергей Лазарев, с которым Лорак не раз приписывали роман.