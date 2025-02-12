Композиция прозвучит в Базеле уже в мае.

На днях Ирландия объявила имя своего представителя на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". В швейцарский город Базель поедет певица Emmi. Оказалось, что конкурсную песню под названием "Laika Party" написала для нее россиянка. Об этом сообщает Eurovision world.

Известно, что автором песни является Лариса Торми (Вильданова) - россиянка, которая живет в Ирландии. Поговаривают, что именно она вдохновила Emmi участвовать в шоу.

К слову, в композиции представительницы Ирландии воспевается реальная история о собаке по кличке Лайка, которую запустил советский ученый в космос. Однако животное прожило около семи часов, а затем погибло из-за сильного стресса.

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Что известно о певице Emmi

Emmi, настоящее имя которой Эмми Кристин Гуттулсруд Кристиансен, родилась в Норвегии. Начала писать собственные песни с 7 лет. Участвовала в популярных фестивалях, среди которых "Melodi Grand Prix Junior" и "Norwegian Melodi Grand Prix 2021". Эмми была также частью норвежского жюри "Евровидения-2023".

Кстати, Ирландия участвует в международном конкурсе с 1965 года. Эта страна побеждала семь раз, последний раз в 1996 году.

Напомним, ранее букмекеры "подвинули" Украину из топ-3 на "Евровидение-2025".

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