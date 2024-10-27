YAKTAK отметил, что участие в Евровидении - это его мечта.

Украинский певец YAKTAK, который прокомментировал упреки, что влиятельные родители помогли ему построить карьеру, ответил, подал ли заявку на участие в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2025".

Как известно, артист участвовал в Нацотборе в 2024 году. Тогда многие украинцы пророчили победу именно ему, однако первое место заняли певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые в результате представили Украину на Евровидении с песней "Teresa & Maria". В прошлом году YAKTAK занял четвертое место, держа 6 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Он боролся за победу с песней "La La La".

Исполнитель в интервью изданию "Фокус" признался, что пока не отправлял свою заявку на Нацотбор, но ответил, планирует ли это сделать. По его словам, он всегда мечтал выступить на международном конкурсе, однако пока он не уверен, что будет участвовать в Нацотборе. Певец говорит, что это будет зависеть от песни, с которой он может выступить и от его уверенности в важности участия.

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"Евровидение - это такая моя определенная мечта с детства. Но буду ли подаваться в этом году - пока не знаю. Это будет зависеть от песни и ощущения, что самое время. Поэтому следите, в Instagram будет вся информация", - отметил исполнитель.

Что известно о YAKTAK

YAKTAK - это сценический псевдоним молодого украинского певца и автора песен, настоящее имя которого Ярослав Карпук. Он исполняет песни в поп-стиле и поет о любви и личных переживаниях.

В 19 лет артист уже довольно популярен в Украине, а его песни стали хитами. Среди таких, в частности, "Ждет дома", "Ночью", "Эндорфин". Ярослав участвовал в шоу "Голос страны", с которого и началась его музыкальная карьера.

Напомним, ранее украинская певица СолоХа подала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2025. Поклонники поддержали ее решение.

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