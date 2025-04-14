По словам американского президента, "CBS вышла из-под контроля на невиданных ранее уровнях".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп требует лишить лицензии телесеть CBS после публикации интервью с президентом Владимиром Зеленским и сюжета о Гренландии, на которую Трамп имеет свои планы.

"Почти каждую неделю "60 Minutes", против которой подан иск на миллиарды долларов за фальсификацию президентских выборов 2024 года в интервью с потерпевшей неудачу кандидатом в президенты Камалой Харрис, упоминает имя "Трамп" в унизительной и клеветнической форме, но "эфир" этого уикенда превзошел все их намерения", – заявил американский лидер в соцсети Truth Social.

По словам Трампа журналисты выпустили две истории о нем, одна из которых связана с Украиной, другая – с Гренландией. В контексте Украины он в очередной раз заявил, что эта война не началась бы, если бы он был президентом. Кроме того, Трамп продолжает утверждать, что выборы 2020 года, где он уступил Байдену, были сфальсифицированы.

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"Для меня большая честь судиться с 60 Minutes, CBS Fake News и Paramount за их мошеннические, до неузнаваемости, репортажи. Они сделали все возможное, чтобы незаконно выбрать Камалу, включая полное и коррумпированное изменение основных ответов на вопросы интервью, но это не сработало. Они не "Новостное шоу", а нечестные политические агенты, которые просто маскируются под "новости", и должны нести ответственность за то, что они делали и делают. Они должны потерять свою лицензию! Надеемся, что Федеральная комиссия по связи (FCC) во главе с ее достопочтенным председателем Бренданом Карром наложит на них максимальные штрафы и наказание, которое является существенным, за их незаконное и противоправное поведение. CBS вышла из-под контроля на невиданных ранее уровнях, и они должны заплатить за это большую цену", – подчеркнул Дональд Трамп.

Дональд Трамп: другие заявления американского президента

14 апреля американский президент Дональд Трамп в очередной раз выдал порцию заявлений относительно войны, которую ведет Россия против Украины. По его словам, виноваты в ней три человека – диктатор Путин, бывший президент США Джо Байден и действующий президент Украины Владимир Зеленский. Трамп в очередной раз повторил свои слова о том, что войны не было бы, если бы он был президентом.

"Президент Зеленский и лживый Джо Байден ужасно справились с ситуацией, допустив начало этой трагедии. Существовало множество способов не допустить ее. Но это уже прошлое", – сказал он.

Кроме того, Трамп прокомментировал желание президента Зеленского приобрести оружие в США. В его словах читался намек на то, что это именно Украина напала на Россию, а не наоборот:

"Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты", – заявил Трамп.

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