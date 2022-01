Сборник хитов Hits to the Head выйдет 11 марта 2022 года.

Шотландская инди-рок-группа Franz Ferdinand выпустил клип на песню Curious, ставшую вторым синглом к предстоящему сборнику лучших песен Hits to the Head, посвященному 20-летию коллектива.

Новый клип, в котором участники коллектива бодро танцуют на минималистичном неоновом фоне, опубликован на YouTube-канале группы.

Сборник хитов Hits to the Head выйдет 11 марта 2022 года, а первый сингл к нему под названием Billy Goodbye вышел в ноябре 2021 года. Весной 2022 года Franz Ferdinand планируют отпрвиться в европейский тур.

Группа Franz Ferdinand: интересные факты

Группа Franz Ferdinand была образована в 2001 году вокалистом и гитаристом Алексом Капраносом и бас-гитаристом Бобом Харди. Вскоре к ним присоединились барабанщик Пол Томсон и гитарист/клавишник Ник МакКарти, ставший вторым основным сонграйтером коллектива совместно с Капраносом.

Группа названа в честь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого в Сараево в 1914 году стало поводом к началу Первой мировой войны.

Группа довольно быстро обрела локальную популярность благодаря большому количеству бесплатных концертов на заброшенных локациях. Уже в 2003 году Franz Ferdinand подписались на независимый лейбл Domino Records, с которым музыканты сотрудничают по сей день.

Первый сингл группы Darts of Pleasure вышел в сентябре 2003 года, а уже в феврале 2004 года вышел ее дебютный альбом Franz Ferdinand, включающий такие всемирноизвестные хиты группы, как Take Me Out и This Fire. Группа мгновенно обеспечила себе высокие места в чартах и множество престижных музыкальных наград.

Всего группа выпустила пять студийных альбомов: Franz Ferdinand (2004), You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009), Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013) и Always Ascending (2018). Также они выпустили совместный с группой Sparks альбом FFS (2015).

В 2016 году группу покинул гитарист Ник МакКарти, а в 2021 году из нее ушел ударник Пол Томсон. Между тем, с 2017 года в группу входят гитарист Дино Бардот и клавишник Джулиан Корри, а с 2021 года – барабанщица Одри Тэйт.

