Знаменитость вышла на прогулку с ребенком.

Популярная австралийская актриса, которая снималась в фильмах "Барби", "Отряд самоубийц" Марго Робби впервые после родов вышла в свет. Артистка показалась вместе с новорожденным малышом.

На днях зарубежные СМИ распространили новость, что знаменитость родила первенца. Как известно, кинозвезда стала мамой мальчика. На днях слухи подтвердилась, когда папарацци заметили 34-летнюю актрису на улицах Лос-Анджелеса, где она живет последние несколько лет.

Как сообщает издание Daily Mail, новоиспеченная мамочка решила насладиться хорошей погодой и свежим воздухом и вышла на прогулку со своим мужем - американским продюсером и режиссером Томом Акерли. Парочка прогуливалась на Венис-Бич с новорожденным сыном, а также мамой Тома

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На кадрах, которые распространили папарацци, Робби показалась в джинсовом комбинезоне и белой рубашке. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и бордовыми балетками. Акерли, который толкал коляску с мальчиком, предстал на фото в черной футболке и брюках такого же цвета.

Что известно об отношениях Акерли и Робби

Марго и Том впервые встретились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита". Тогда Акерли работал помощником режиссера, а его будущая возлюбленная исполняла одну из ролей. Сразу после знакомства они начали активно общаться и быстро нашли общий язык. Пара позже рассказывала, что их объединили общие жизненные ценности, чувство юмора и искренность.

Уже через год они объявили о своих отношениях, а в 2016 году поженились в Австралии. Стоит указать, что звезды являются сопродюсерами нескольких проектов через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment, которая выпустила фильмы "Барби", "Я, Тоня", "Хищные птицы", "Солтберн".

Впервые о беременности знаменитости стало известно в июле этого года. Тогда ее, как и на этот раз, сняли папарацци во время отдыха на озере Комо в Италии.

Напомним, ранее стало известно, что Марго Робби вместе с Джейкобом Элорди снимутся в новой экранизации "Грозового перевала". Эти актеры сыграют роли Кэтрин Эрншоу и Гитклиффа в новом фильме.

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