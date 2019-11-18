M1 Music Awards, Alyona Alyona и "Антитела": топ-5 концертов, на которые нужно успеть до конца года
Конец 2019 года станет весьма насыщенным украинских меломанов, ведь их порадуют множеством ярких музыкальных событий. Так, уже в этом месяце состоится, наверное, самое грандиозное музыкальное событие для всех ценителей украинской музыки - церемония награждения M1 Music Awards.
M1 Music Awards. Пять
30 ноября
"М1 Music Awards" - это музыкальная премия, которая определяет лучших артистов шоу-бизнесовой индустрии Украины. Церемония награждения сопровождается грандиозным шоу с участием топовых исполнителей. В этом году в церемонии примут участие Тина Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменских, Олег Винник, Сергей Бабкин, alyona alyona, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, группа "Антитела" и многие другие.
"Машина времени"
5 декабря
А 5 декабря можно будет тряхнуть стариной вместе с легендарной "Машиной времени".
Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов – не расстаются уже сорок лет. На сцене во Дворце «Украина» в рамках тура будет представлена программа, посвященная 50-летию творческой деятельности рокеров.
Alyona Alyona
7 декабря
Читайте такжеНовые «Ангелы Чарли»: каким получился римейк знаменитой франшизы (видео)Победитель международной премии The Anchor, один из самых перспективных артистов Европы по версии The New York Times, специальный гость от Украины на Биеннале в Венеции, открытие фестиваля Sziget в Венгрии. Этим летом популярность alyona alyona вышла далеко за пределы родной страны.
BrainStorm
12 декабря
12 декабря группа BrainStorm сыграет свою 30-летнюю историю. Латвийцы представят новую концептуальную программу.
Артисты исполнят всеми любимые «Maybe», «Ветер», «Выходные», «Colder».
Atlas New Year 2020. Антитiла
31 декабря
Собравшие в этому году Дворец Спорта дважды "Антитела" порадуют киевлян своим выступлением в новогодюю ночь, 31 декабря.