M1 Music Awards, Alyona Alyona и "Антитела": топ-5 концертов, на которые нужно успеть до конца года

Конец 2019 года станет весьма насыщенным украинских меломанов, ведь их порадуют множеством ярких музыкальных событий. Так, уже в этом месяце состоится, наверное, самое грандиозное музыкальное событие для всех ценителей украинской музыки - церемония награждения M1 Music Awards.

M1 Music Awards. Пять

30 ноября

"М1 Music Awards" - это музыкальная премия, которая определяет лучших артистов шоу-бизнесовой индустрии Украины. Церемония награждения сопровождается грандиозным шоу с участием топовых исполнителей. В этом году в церемонии примут участие Тина Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменских, Олег Винник, Сергей Бабкин, alyona alyona, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, группа "Антитела" и многие другие.

"Машина времени"

5 декабря

А 5 декабря можно будет тряхнуть стариной вместе с легендарной "Машиной времени".

Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов – не расстаются уже сорок лет. На сцене во Дворце «Украина» в рамках тура будет представлена программа, посвященная 50-летию творческой деятельности рокеров.

Alyona Alyona

7 декабря

BrainStorm

12 декабря

12 декабря группа BrainStorm сыграет свою 30-летнюю историю. Латвийцы представят новую концептуальную программу.

Артисты исполнят всеми любимые «Maybe», «Ветер», «Выходные», «Colder».

Atlas New Year 2020. Антитiла

31 декабря

Собравшие в этому году Дворец Спорта дважды "Антитела" порадуют киевлян своим выступлением в новогодюю ночь, 31 декабря.