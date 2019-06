В сети появилась неизданная сольная песня Фредди Меркьюри (видео)

Песня была написана в 1986 году.

В сети опубликовали ранее неизданную версию сольной песни фронтмена легендарной группы Queen Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For no One" (с англ. - время никого не ждет).

Официальное видео на композицию было опубликовано на Youtube-канале Freddie Mercury Solo.

Впервые песня была записана в 1986 году с коротким названием "Time". Фредди Меркьюри записал ее вместе с "In My Defence " для одноименного мюзикла Дэйва Кларка.

Первая версия была записана в рок-аранжировке с бек-вокалом, гитарами и ударными. Новая же версия состоит только из вокальной партии Фредди Меркьюри и фортепианного аккомпанемента.

Давний друг Меркьюри, композитор и автор песен Дэйв Кларк на протяжении двух лет собирал по фрагментам записи с репетиций, чтобы воссоздать голос легендарного артиста и выпустить песню под ее полным названием "Time Waits For no One". Фортепиано было же записано заново в 2018 году Майком Морано.

