Постный яблочный пирог понравится всем, кто соблюдает православные обычаи.

28 ноября у православных начался Рождественский пост, который накладывает запрет на употребление мясных, яичных и молочных блюд. Но даже в условиях таких ограничений можно побаловать себя вкусными десертами. УНИАН подобрал 3 разных, но одинаково аппетитных рецепта постного яблочного пирога.

Ранее мы писали, чем заменить майонез в пост.

Постный яблочный пирог в духовке

Яблоки - 4 шт.

Яблочный сок или компот - 150 мл.

Разрыхлитель - 1 чайн.л.

Пшеничная мука - 150 г.

Сахар - 100 г.

Подсолнечное масло - 50 г.

Корица по вкусу.

Ваниль по вкусу.

Для смазывания:

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Сахар - 1 стол.л.

Подсолнечное масло - 100 мл.

Сок подойдет любой - как домашний, так и покупной. Яблоки лучше брать кислые и хрустящие. Соединить сыпучие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, ваниль и корицу. Чтобы пирог был воздушным, муку рекомендуется просеять.

Сок смешать с подсолнечным маслом и влить к сухим ингредиентам. Перемешать тесто до однородности - оно будет довольно жидким. Яблоки помыть, очистить от семян и нарезать тонкими дольками. Вмешать яблоки в тесто и оставить на 10 минут.

Форму для выпечки смазать подсолнечным маслом. Выпекать пирог 30 минут при 180°. Для смазывания растворить сахар в масле и смазать этим сиропом верхушку. Затем отправить пирог в духовку ещё на 10 минут. После этого у пирога появится хрустящая золотистая корочка.

Постный тертый пирог с яблочным вареньем

Мука - 500 г.

Яблочное варенье - 400 г.

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Сахар - 180 г.

Вода - 160 мл.

Подсолнечное масло - 120 мл.

Соль - щепотка.

Ванилин - щепотка.

Соединить воду, сахар и масло. Добавить разрыхлитель, а также по щепотке соли и ванилина. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Отрезать треть теста и положить в морозилку на 20 минут, а остальное тесто на то же время положить в холодильник.

Дно формы для запекания застелить бумагой для выпечки. Тесто из холодильника распределить по дну формы и сделать бортики. Выложить начинку из варенья. Тесто из морозилки натереть на крупной терке и выложить на варенье. Запекать пирог в духовке 45 минут при 180°.

Постный яблочно-морковный пирог

Мука пшеничная - 140 г.

Манная крупа - 130 г.

Сахар - 100 г.

Разрыхлитель - 1.5 ч.л.

Растительное масло - 75 мл.

Морковь - 250 г.

Яблоки - 200 г.

Корица молотая - 1 щепотка.

Имбирь молотый - 1 щепотка.

Сахарная пудра - 3 ст.л.

Муку просеять через сито. В яблоках удалить семена, а морковь почистить. Соединить сухие ингредиенты: муку, манку, сахар, корицу, имбирь, разрыхлитель. Яблоки и морковь мелко нарезать, залить маслом и измельчить в пюре блендером. По желанию можно сделать пюре неоднородным с кусочками фруктов.

Соединить сухие ингредиенты и масляно-фруктовое пюре. Форму для выпечки смазать растительным маслом и присыпать мукой. Распределить готовое тесто по форме. Выпекать пирог 45 минут при 180°. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

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