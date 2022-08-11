Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца и как удачно поздравить близких - узнайте в материале УНИАН.

Святитель Николай Чудотворец - один из самых почитаемых в православном мире. Верующие чтут его память три раза в году - 19 декабря, 22 мая и 11 августа. Николай Чудотворец наряду с Иоанном Крестителем, Богородицей и Иисусом Христом считается важной фигурой в христианстве. УНИАН расскажет, что нельзя делать в день Николая Чудотворца, а какие традиции лучше соблюдать.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на август 2022.

Что нужно делать в день святого Николая Чудотворца

Православные храмы в эту дату проводят церковные богослужения, читают молитвы и просят святого о покровительстве. Верующие ставят свечи и тоже молятся Николаю о помощи в делах, об исцелении недугов, о крепком здоровье для себя и родных.

В силу того, что Николай прославился, как защитник всех нуждающихся и невинно осужденных, а также как миротворец, сейчас его можно попросить об окончании войны и скором возвращении солдат домой. Чтобы проявить уважение к святому, хозяйки дома накрывают пышные столы, а вся семья собирается вместе и обсуждает насущные дела.

Что нельзя делать 11 августа в день Николая Чудотворца

Кроме ежегодных традиций, православная церковь предупреждает верующих о запретах, которые нельзя игнорировать. В день святого Николая категорически запрещено:

ссориться, завидовать и сквернословить;

обижаться и сплетничать;

отказывать в помощи нуждающимся;

совершать оккультные и магические обряды;

пить спиртные напитки;

осуждать или обсуждать кого-либо;

давать деньги в долг.

Идеально - в праздничный день не работать, но если вы не считаете себя глубоко верующим человеком, то вас этот запрет не касается. Тем не менее, по дому или в огороде лучше тяжелой физической работы не выполнять. Также стоит воздержаться от рукоделия, стирки, уборки, шитья и вязания.

Какие приметы на день Святого Николая существуют

туман на Николу - к хорошему урожаю овса и ячменя, а также к теплой сухой осени;

теплый дождливый день - к изобилию грибов;

ливень - к хорошему урожаю, а если сухо - к теплой осени;

утром 11 августа нет заморозков - начало осени будет тёплым;

на Чудотворца овёс зазеленеет во второй раз - осень будет дождливой.

День Николая Чудотворца - открытки и поздравления

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой убережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

***

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

Поздравляю с большим христианским праздником - Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

***

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,

Много радости пошлет.

Поздравляю с Днём святого Николая! Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкое здоровье, достаток, мир и душевное тепло!

***

От души вас поздравляю

С Днем Святого Николая.

Вам желаю я добра

И семейного тепла.

Чтобы дом был полной чашей,

Чтоб мечты сбывались ваши.

Пусть Святому Николаю

Доброты на всех хватает.

С чудесами, волшебством

Пусть он к вам приходит в дом.

Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты - и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!

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