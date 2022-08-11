Святитель Николай Чудотворец - один из самых почитаемых в православном мире. Верующие чтут его память три раза в году - 19 декабря, 22 мая и 11 августа. Николай Чудотворец наряду с Иоанном Крестителем, Богородицей и Иисусом Христом считается важной фигурой в христианстве. УНИАН расскажет, что нельзя делать в день Николая Чудотворца, а какие традиции лучше соблюдать.
- Что нужно делать в день святого Николая Чудотворца
- Что нельзя делать 11 августа в день Николая Чудотворца
- Какие приметы на день Святого Николая существуют
- День Николая Чудотворца - открытки и поздравления
Ранее мы составляли подробный православный календарь на август 2022.
Что нужно делать в день святого Николая Чудотворца
Православные храмы в эту дату проводят церковные богослужения, читают молитвы и просят святого о покровительстве. Верующие ставят свечи и тоже молятся Николаю о помощи в делах, об исцелении недугов, о крепком здоровье для себя и родных.
В силу того, что Николай прославился, как защитник всех нуждающихся и невинно осужденных, а также как миротворец, сейчас его можно попросить об окончании войны и скором возвращении солдат домой. Чтобы проявить уважение к святому, хозяйки дома накрывают пышные столы, а вся семья собирается вместе и обсуждает насущные дела.
Что нельзя делать 11 августа в день Николая Чудотворца
Кроме ежегодных традиций, православная церковь предупреждает верующих о запретах, которые нельзя игнорировать. В день святого Николая категорически запрещено:
- ссориться, завидовать и сквернословить;
- обижаться и сплетничать;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- совершать оккультные и магические обряды;
- пить спиртные напитки;
- осуждать или обсуждать кого-либо;
- давать деньги в долг.
Идеально - в праздничный день не работать, но если вы не считаете себя глубоко верующим человеком, то вас этот запрет не касается. Тем не менее, по дому или в огороде лучше тяжелой физической работы не выполнять. Также стоит воздержаться от рукоделия, стирки, уборки, шитья и вязания.
Какие приметы на день Святого Николая существуют
- туман на Николу - к хорошему урожаю овса и ячменя, а также к теплой сухой осени;
- теплый дождливый день - к изобилию грибов;
- ливень - к хорошему урожаю, а если сухо - к теплой осени;
- утром 11 августа нет заморозков - начало осени будет тёплым;
- на Чудотворца овёс зазеленеет во второй раз - осень будет дождливой.
День Николая Чудотворца - открытки и поздравления
В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой убережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!
***
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
Поздравляю с большим христианским праздником - Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!
***
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
Поздравляю с Днём святого Николая! Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкое здоровье, достаток, мир и душевное тепло!
***
От души вас поздравляю
С Днем Святого Николая.
Вам желаю я добра
И семейного тепла.
Чтобы дом был полной чашей,
Чтоб мечты сбывались ваши.
Пусть Святому Николаю
Доброты на всех хватает.
С чудесами, волшебством
Пусть он к вам приходит в дом.
Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты - и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!