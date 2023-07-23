Когда отмечают Спасы в августе 2023 и как эти праздники между собой связаны.

В августе 2023 православные отмечают три праздника под названием Спасы - Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас. У каждого из них есть своя история и традиции. О том, как принято их отмечать - рассказываем в материале.

Слово "Спас" связано с Иисусом Христом, которого называют Спасителем. Ему в православной церкви и посвящены эти три праздника. В народе говорят: "Пришел Спас - держи рукавички про запас". В это время подходит к концу сбор урожая и заканчивается лето. Корзины с собранным урожаем принято нести в церковь - на каждый праздник разную, чтобы поблагодарить Господа и с надеждой на спасение.

Когда Медовый Спас 2023 - история, традиции, запреты

Медовый - первый из трех Спасов. Ежегодно его отмечают 14 августа. Своим названием праздник обязан пасечникам, которые в это время обычно выкачивают мед. Одна из главных традиций дня - освятить мед утром в церкви, и только после этого его можно есть.

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Медовый Спас также называют еще Спас на воде - в этот день отмечается Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. По поверью, когда в Константинополе произошла страшная эпидемия, то священники освятили водоемы частичкой креста, на котором был распят Господь. Болезнь ушла, а люди стали считать воду целебной. Так появилась еще одна традиция – окунуться в водоем, чтобы смыть болезни и грехи.

Есть еще одно название у Медового Спаса - Маковей или Маковый Спас. В этот день вспоминают семерых братьев-мучеников Маккавеев и их мать Соломию. Поэтому вместе с медом в церкви также освящают маковые головки и полевые цветы, которые собирают в букеты. Эти букеты после ставят в доме как оберег.

В этот же день, 14 августа, начинается Успенский пост - запрещено есть мясо, употреблять алкоголь.

Когда Яблочный Спас 2023 - история и традиции

Яблочный Спас православные отмечают ежегодно 19 августа. В этот же день - праздник Преображение Господне, один из 12 главных церковных праздников.

Евангелие повествует о событиях на горе Фавор, на вершину которой Иисус повел своих учеников. Там во время молитвы Спаситель преобразился перед учениками, чтобы показать им небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями.

На Яблочный Спас в храме освящают яблоки и другие плоды, целебные травы. Таким образом труд людей, вложенный в урожай, наполняется Божией благодатью. Также на праздник готовят различные блюда из яблок - пекут пироги, варят варенье. По поверью, до этого праздника яблоки есть нельзя. Угощения раздают близким и нуждающимся.

Когда Ореховый Спас 2023 - история и традиции праздника

Третий Спас отмечают ежегодно 29 августа. У этого праздника также есть несколько названий, одно из них - Спас Нерукотворный.

По Библии как-то проснувшись, Иисус умылся и вытер лицо полотенцем - на нем появился лик, с которого затем писали первые иконы Спаса Нерукотворного. Именно Нерукотворный Образ Христа является символом этого дня.

Название Ореховый Спас связывают с традиционным временем сбора орехов - их также несут в церковь для освящения. Есть еще одно название праздника - Хлебный Спас. На полях в это время собирают пшеницу и рожь, а на праздник пекут хлеб из нового урожая и готовят ореховую выпечку.

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