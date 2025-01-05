Кутья и узвар - главные обрядовые блюда, которые готовят накануне праздника Крещения.

В канун Богоявления, или Крещения Господнего верующие отмечают Крещенский сочельник, больше известный в народе как второй Святвечер и Голодная кутья - в честь главного блюда на праздничном столе. Почему кутью так назвали и как готовить это блюдо - аутентичный украинский рецепт и его современная интерпретация в материале.

Что такое Голодная кутья

Голодная кутья - это разновидность обрядового блюда, которое на Святки готовят трижды. Богатую и щедрую кутью готовят на Рождество и праздник Меланки соответственно, а голодную - в канун Крещения. Собственно, отсюда и пошло народное название праздника.

Голодная кутья 2025 по новому церковному календарю отмечается 5 января, по старому - 18 января.

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Кутью голодной назвали неспроста - в этот день верующие придерживаются строгого поста, поэтому и традиционное блюдо готовят постным, без добавления масла и разного рода сладостей.

Голодная кутья - рецепт аутентичный

В оригинальном украинском рецепте голодная кутья состоит только из пшеницы и меда.

Ингредиенты:

1 стакан (на 250 мл) пшеницы;

4 стакана воды (пропорция воды и зерна - 4:1);

щепотка соли;

5 ст. л. меда или по вкусу.

Пшеницу нужно предварительно замочить, примерно на ночь - тогда она быстрее сварится. Затем воду слить, снова залить и варить на умеренном огне до готовности.

Ранее мы уже рассказывали, как варить кутью правильно - главные секреты блюда.

В готовое зерно добавить мед и перемешать. При подаче кутью заправляют несколькими ложками узвара.

Голодная кутья по современному рецепту - из кускуса

Ныне кутью готовят не только из пшеницы - берут рис, перловку, пшено, ячмень, булгур и даже кускус. В готовую кашу кладут не только мед, но также и мак, орехи, изюм и другие сухофрукты. Главный принцип - все ингредиенты должны быть постными, без молока и сливочного масла.

Кускус - это манная крупа, но из твердых сортов пшеницы, то есть, по сути та же пшеница, но мелкая. Одно из преимуществ кускуса - его не нужно варить, а достаточно запарить кипятком.

Ингредиенты:

100 г кускуса;

100 г воды;

1 ст. л. мака;

1 ст. л. меда;

2 ст. л. изюма;

орехи или микс орехов - по желанию.

Мак (предварительно залить кипятком на 20 минут и слить воду) растереть в ступке или размолоть в блендере. Изюм нужно промыть, смешать с кускусом и залить кипятком (пропорция крупы и воды - 1:1). Накрыть крышкой, оставить на 5 минут. Добавить в кускус с изюмом мак и мед и перемешать. По желанию посыпать измельченными орехами.

Не забудьте обязательно поставить на стол рядом с кутьей узвар: кутья - хозяйка, а узвар - хозяин.

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