Сочельник накануне Крещения Господня называют также Навечерие Богоявления.

У каждого большого православного праздника есть Навечерие, в том числе и у Крещения Господня. В такие дни важно правильно подготовиться к празднику и знать его традиции. Что такое Крещенский сочельник, что принято делать и от чего нужно воздержаться в этот день, УНИАН спросил у священника Православной церкви Украины отца Георгия.

Что такое сочельник перед Крещением

Священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко рассказал УНИАН, что Крещенский сочельник - это время подготовки к большому празднику Богоявления (другое название - Крещение Господне, Крещение).

Накануне Крещения завершаются святки, это постный день перед большим праздником, который должен помочь нам настроиться на смыслы Богоявления.

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Когда Крещенский сочельник в Украине в 2025 году - по новому и старому стилю

Крещенский сочельник Украина отмечает 5 января - на 13 дней раньше согласно новому церковному календарю.

Те, кто придерживаются старого стиля, Навечерие Богоявления празднуют 18 января.

Крещенский сочельник - традиции дня

"Есть определенные традиции, которых рекомендуют придерживаться, - посещать богослужения и погружаться в смыслы праздника. Важно не то, что человек будет есть, сколько блюд будет на столе, а то, чтобы он понимал, что именно празднует, - говорит отец Георгий. - Крещение дает большой перечень смыслов, и недаром есть даже несколько названий этого праздника: его называют Крещение Господне, и это упоминание о том, что Иисус Христос крестится в реке Иордан, как написано в Евангелие от Иоанна. Еще его называют Богоявление, потому что во время крещения Иисуса Христа происходит явление всей Святой Троицы. То есть, Христос крестится в Иордане, Святой Дух в виде голубя сходит с него, и слышен голос Отца Небесного. Таким образом мы видим явление всей Святой Троицы, и поэтому этот праздник называется Богоявление".

Крещение, по словам священника - это больше народное название, чем церковное. Оно объясняется тем, что в эти дни церковнослужители традиционно освящают воду. С одной стороны, это освящение связано с упоминанием о реке Иордан, в которой происходило крещение Иисуса Христа, и Господь при вхождении в воду фактически освящает всю водную стихию, весь мир. С другой стороны - с тем, что накануне праздника вместе с освящением воды происходили массовые крещения.

Люди примерно на 70% состоят из воды, поэтому важно понимать, что в этот день освящается не только та вода, которая находится снаружи, но и та, из которой мы состоим,

- говорит отец Георгий.

Накануне Крещения в храмах проходят большие службы, а уже после них освящают воду - как и в Сочельник, так и в сам праздник. Крещенская вода по народным поверьям не портится и способна исцелять, поэтому ее хранят в течение всего года и пьют во время болезни. Также освященной водой окропляют дом.

Ранее мы подробно рассказывали, когда набирать воду на Крещение, как ее нельзя использовать и сколько можно хранить.

Сочельник Крещенский предполагает, как уже говорили, строгий пост. Можно есть кутью, которую, в отличие от богатого рождественского блюда, готовят только из отваренной пшеницы и меда. Поэтому в народе праздник также называют "Голодная кутья" или "Второй сочельник".

Один из народных обычаев - гадание на Святки, а именно в вечер перед Крещением, но церковь подобные вещи не одобряет. Согласно народным поверьям, в Сочельник раскрываются небеса, поэтому все, что было загадано в крещенскую ночь, сбывается.

Что нельзя делать на Крещенский сочельник, приметы

До Сочельника обычно стараются закончить все дела и уборку, чтобы в праздник не использовать воду для бытовых нужд. В то же время прямого запрета на работу в церкви нет. "Категорических запретов нет. Я бы советовал отложить дела и уделить время чтению Евангелия, размышлениям над праздником и святостью. Стоит отложить все, что мы не можем назвать святым, или то, что не ассоциируется со святостью", - говорит отец Георгий.

Вот что говорят погодные приметы на Крещенский сочельник:

утром пошел снег - к хорошему урожаю хлеба;

ночью ясно и звезды яркие - уродится горох;

началась метель - снег пойдет на Масленицу;

снега мало - ягод и грибов летом будет мало;

порывистый ветер с юга - к грозовому лету.

Также, согласно народной примете, если в этот день выпал снег, то вечером нужно его собрать и умыться - чтобы сохранить молодость и красоту.

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