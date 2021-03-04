Великий пост – самый длинный и строгий из всех православных постов. Он готовит христиан к достойной встрече Светлого Воскресения Христова.
Когда Великий пост 2021 - дата начала
Великий пост не имеет постоянных дат начала и завершения – они зависят от Пасхи. Неизменной является продолжительность поста, которая составляет 47 дней.
Великий пост в этом году начнется 15 марта и продлится до 1 мая. Он традиционно предшествует Пасхе, которая в 2021 году приходится на воскресенье, 2 мая.
Правила Великого поста
Этот пост – время подготовки к Пасхи путем очищения тела и души. В течение 47 дней христиане должны преодолеть строгие ограничения. Речь идет не только об ограничениях в еде, но также о воздержании от разнообразного веселья и грешных поступков. Вместо этого следует стремиться к молитве и добрым поступкам.
Читайте такжеМасленица 2021: когда начинается, что означает и как принято праздноватьВ Великий пост полностью под запретом пища животного происхождения. К этой категории относится любое мясо, молоко, яйца и, конечно же, все продукты, в состав которых они могут входить. Особенно суровый пост в первую и последнюю недели.
Понедельник, среда и пятница – самые суровые дни поста. В эти дни рекомендуется сухоядение, то есть можно питаться лишь продуктами без термической обработки и растительного масла. По вторникам и четвергам можно употреблять горячую пищу без растительного масла, а в субботу и воскресенье – пищу с растительным маслом.
Основными продуктами питания в этот период являются черный хлеб и злаковые хлебцы, различные крупы, все бобовые, грибы, свежие овощи и фрукты, сухофрукты, различные соленья и варенья, орехи и мед.
Отведать блюд из рыбы и морепродуктов разрешается в такие большие праздники, как Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля).
Меню на Великий пост: питание по дням
- 15 марта (понедельник) - высшая степень строгости поста, то есть полное воздержание от пищи
- 16 марта (вторник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 17 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 18 марта (четверг) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 19 марта (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 20 марта (суббота) - горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 21 марта (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 22 марта (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 23 марта (вторник) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 24 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 25 марта (четверг) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 26 марта (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 27 марта (суббота) - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 28 марта (воскресенье) - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 29 марта (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 30 марта (вторник) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 31 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 1 апреля (четверг) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 2 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 3 апреля (суббота) - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 4 апреля (воскресенье) - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 5 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 6 апреля (вторник) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 7 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 8 апреля (четверг) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 9 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 10 апреля (суббота) - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 11 апреля (воскресенье) - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 12 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 13 апреля (вторник) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 14 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 15 апреля (четверг) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 16 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 17 апреля (суббота) - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 18 апреля (воскресенье) - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 19 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 20 апреля (вторник) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 21 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 22 апреля (четверг) - разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 23 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 24 апреля (суббота) - Лазарева суббота - разрешается потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
- 25 апреля (воскресенье) - Вербное воскресенье - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов
- 26 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 27 апреля (вторник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 28 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 29 апреля (четверг) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 30 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 1 мая (суббота) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
Следует заметить, что эти правила составлены прежде всего для православных монастырей. Мирянам необязательно соблюдать Великий пост при всей строгости и следует согласовать менее строгую его версию со своим священником, после консультации с врачом.
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