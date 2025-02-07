Какой церковный праздник отмечают 8 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

8 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают великомученика Феодора Стратилата. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 8 февраля (21 февраля по старому стилю) - день памяти Федора Стратилата, великомученика, который жил в конце III - начале IV веков.

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Феодор Стратилат - один из самых почитаемых христианских святых. Он родился в III веке, в городе Евхаиты (Малая Азия). О его детстве и родителях ничего неизвестно. По преданию, Феодор был красивым и смелым мужчиной, который однажды, вооружившись мечом и молитвой, победил змия, обитавшего возле города. За отвагу император Лициний поставил Феодора управителем города Гераклеи Понтийской - там Феодор сочетал воинское служение с апостольской проповедью и обратил в Христову веру многих горожан.

Но со временем начались жестокие гонения на христиан. Тогда Феодор пообещал императору принести жертвы языческим богам и попросил собрать в Гераклее все их золотые и серебряные статуи. Когда это было сделано, он все разбил на куски и раздал их нищим. За Феодором послали солдат императора, но на защиту военачальника вышли горожане. Стратилат решил не жертвовать другими и предал себя в руки мучителей. Его пытали, но ангел исцелял святого. Тогда Стратилата казнили.

В переводе с греческого "стратилат" означает "военачальник".

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8 февраля по новому календарю также вспоминают пророка Захария Серповидца - одного из 12 малых пророков. Серповидцем назвали его потому, что в одном из своих пророчеств он увидел свиток в виде серпа, летающий по воздуху - в нем были записаны откровения от Господа.

Какой церковный праздник 8 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря, прославившегося своими добрыми делами. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 8 февраля

В народе 8 февраля - праздник Захарий Серповидец. Приметы дня говорят о погоде:

чем холоднее в этот день - тем теплее будет в марте;

мороз "держит" с утра - к ранней весне;

гром слышен - лето будет ветреным;

туман по земле - жди скоро много осадков.

Замечено также, что если в этот день собака катается по снегу, то скоро наступит потепление.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 8 февраля нельзя ругаться, таить обиды, отказывать в помощи и милостыне. Церковь порицает ложь, лень, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: следует быть особо осторожными с колюще-режущими предметами, так как можно пораниться, также следует воздержаться от хирургических операций и не рекомендуется посещать стоматолога - лечение будет неудачным.

Что можно делать 8 февраля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к великомученику Феодору Стратилату, как к ходатаю за нас перед Господом. Святого почитают как покровителя военных и просят у него защиты для них, победы над врагами видимыми и невидимыми, помощи в установлении мира.

В этот в народе принято готовиться к садово-огородным работам, осматривать и чинить инвентарь, перебирать семена на посадку. Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать семена на рассаду и на что обращать внимание при покупке. Также в Захарьев день советуют заточить все ножи, которые есть в доме - считается, что это принесет удачу и достаток.

Кто отмечает день ангела 8 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

По старому стилю день ангела у Гавриила, Федора, Марии, Петра, Давида, Аркадия, Ивана, Климента.

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