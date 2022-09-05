Домашняя нутелла готовится очень просто и без хлопот. Все сладкоежки будут в восторге от этого блюда.

Шоколадно-ореховая паста "Нутелла" стала популярной во всем мире. Нежная намазка со вкусом лесного ореха идеально подходит к батону, блинчикам или оладьям. Однако стоит такой десерт недешево, и его состав вызывает большие сомнения. Домашняя нутелла готовится за 10 минут без больших хлопот - предлагаем побаловать себя таким лакомством.

Домашняя нутелла за 10 минут

Молоко - 100 мл.

Сахар - 80 г.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Ванилин на кончике ножа.

Лесные орехи - 100 г.

Подсолнечное масло - 175 мл.

Для приготовления нутеллы лучше всего использовать фундук, но можно заменить грецкими или другими орехами. Если вы купили не обжаренные орехи, то их нужно поджарить на сухой сковороде 2-3 минуты, постоянно помешивая. Затем измельчите орехи блендером, кофемолкой или мясорубкой.

Молоко подогрейте в микроволновке, добавьте ванилин и сахар. Немного взбейте блендером. Продолжая взбивать, влейте подсолнечное масло тонкой струйкой. Взбивайте смесь около минуты - она начнет загустевать. Добавить какао-порошок и взбить ещё пару минут. Затем всыпать орехи и перебить блендером до однородности.

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После этого паста готова и её можно мазать на хлеб. Но чтобы домашняя нутелла загустела и стала однородной, её рекомендуется поставить в холодильник на 6-8 часов. Хранится десерт в холодильнике не более трех суток.

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