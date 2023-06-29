Рассказываем, какой завтра праздник отмечают православные и какие запреты дня не следует нарушать.

30 июня почитают мучеников Савела, Исмаила и Мануила. Кем были святые, народные приметы, что можно и что нельзя делать и почему - рассказываем в материале.

Православный праздник 30 июня - день памяти великомучеников Мануила, Савела и Исмаила

Святых Мануила, Савела и Исмаила почитают 30 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святых будут 17 июня.

Мануил, Савел и Исмаил - три брата. Они жили в IV веке, мама их была христианкой и воспитала сыновей также в христианской вере. Братья стали военными, и персидский царь отправил их, как послов, к императору Юлиану Отступнику – вести переговоры. Мануила, Савела и Исмаила хорошо встретили, накормили и напоили, и пригласили на языческий праздник. Братья отказались, ссылаясь на веру в Христа. Тогда император разгневался, велел их пытать и казнить.

Видео дня

Персидский царь из-за этого объявил Юлиану Отступнику войну, на которой император был убит.

Народные приметы на 30 июня

Приметы дня говорят о погоде:

яркое солнце с самого утра - завтра будет пасмурно;

закат багряный - к ветру и ненастью;

радуга вечером - будет хорошая погода до конца лета.

День в народе прозвали Мануйло и Савелия, Солнцестой. По поверьям, 30 июня солнце останавливается, чем пользуется нечисть и всячески пытается навредить человеку. Поэтому день считали одним из самых недобрых в году и старались провести его как можно спокойнее и тише.

Что нельзя делать 30 июня

Запреты этого дня такие:

нельзя одалживать деньги - сам попадешь в долги;

ругаться и выяснять отношения - можно отвадить благополучие;

оставаться самому вечером - к одиночеству;

нельзя есть рыбу и пищу с маслом тем, кто соблюдает Петров пост 2023.

Главный запрет дня: 30 июня советовали вообще без нужды не выходить из дома, чтобы не навлечь на себя беду.

Что можно делать 30 июня

В этот день хорошо сделать уборку в доме - чтобы освободить место для блага и вымести все ненужное. Также сегодня следует накрыть стол вечером и пригласить близких на ужин: чем больше блюд будет на столе - тем более удачным будет год.

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