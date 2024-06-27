День Петра и Павла с переходом на новый церковный календарь сменит дату.

Ежегодно в середине лета христиане отмечают праздник Петра и Павла. Эти двое апостолов были преданными учениками Иисуса и продолжали проповедовать христианство после его вознесения на небеса. Из-за перехода на новоюлианский календарь дата Петра и Павла 2024 изменится.

Когда праздник Петра и Павла

Двух важнейших христианских апостолов чествуют в одну дату - 29 июня по новому стилю. День Петра и Павла 2024 выпадает на субботу. До перехода на новоюлианский календарь праздник отмечался 12 июля.

День Петра и Павла - история праздника

Праздник Петра и Павла отмечается примерно с 4 столетия. С наибольшим размахом дата отмечается в католических странах, особенно в Италии (а конкретнее - в Риме) и Ватикане, где и захоронены мощи святых.

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Апостол Петр в христианстве считается хранителем ключей от рая и первым в истории Папой Римским, а также автором двух книг Нового Завета. До знакомства с Иисусом он был обычным рыбаком, а затем стал его ближайшим учеником.

Апостол Павел официально не входит в число 12 ближайших учеников Христа, но внес большой вклад в проповедование христианства. Изначально он был гонителем верующих, но затем раскаялся и написал несколько христианских посланий.

Петра и Павла казнили за веру в один день - 29 июня. Апостола Петра распяли на кресте, как Иисуса, а Павла обезглавили.

Традиции Петра и Павла - что нельзя делать и что можно

Праздник Петра и Павла украинцы отмечали с большим размахом. К празднику готовились заранее, соблюдая пост. Когда Петров пост - зависит от даты Троицы.

За несколько дней до праздника в домах проводили генеральную уборку, стирали постельное белье и меняли набивку матрасов. Снаружи хаты белили, а в саду убирали беспорядок. Если на Петра и Павла дом не был убран, то хозяев могли пристыдить.

На сам праздник украинцы посещали богослужение, а также убирали первый сноп сена на поле. Зерно из него освящали в церкви, даже если оно ещё не созрело. Молодежь на праздник веселилась, пела песни, купалась и качалась на качелях.

Традиционным украинским блюдом на Петра и Павла являются мандрики - песочные коржи с начинкой. Согласно легенде, такую еду брали с собой апостолы во время долгих странствий по миру.

Запреты на Петра и Павла такие же, как и в другие церковные праздники. В этот праздник нельзя:

ссориться, повышать голос, кричать на других людей;

мстить и завидовать;

злоупотреблять алкоголем;

отказывать в помощи и поддержке;

неопрятно выглядеть, носить грязную и изношенную одежду.

В этот день украинцы старались вести себя хорошо и совершать добрые поступки. Верили, что апостол Петр наблюдает за людьми с небес и решает, кого впустить в рай.

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