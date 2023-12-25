Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

26 декабря по новому церковному календарю православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В народном календаре - Бабьи каши. Рассказываем о традициях этого дня и запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 26 декабря по старому стилю.

26 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 декабря (8 января по старому стилю) - праздник Собор Пресвятой Богородицы, когда восхваляют и благодарят Богоматерь, родившую Иисуса Христа. Вспоминают также святых, которые принимали участие в спасении Девы Марии и Младенца.

Этот праздник официально был установлен в VII веке, но уже с IV века в этот день славили Деву Марию как мать Мессии. В этот день во всех храмах проходят праздничные богослужения. Собор Пресвятой Богородицы посвящен не только Богоматери, но также и близким Деве Марии и Иисусу. В это время вспоминают Иосифа Обручника, супруга Девы Марии, царя Давида, который был земным предком Иисуса Христа, святого Иакова, сына от первого брака Иосифа Обручника. Так как праздник посвящен нескольким святым, участвовавшим в спасении Младенца, то он называется Собором.

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В этот день в церкви вспоминают, как на следующий день после рождения Иисуса Марии и Иосифу явился ангел и предупредил, что царь Ирод хочет убить всех младенцев Вифлеема, чтобы уничтожить Мессию. Иосиф вместе с Иаковом сопровождал Деву Марию и новорожденного Иисуса в Египет, где они будут в безопасности.

Праздник 26 декабря по старому стилю - день памяти мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 13 декабря.

О чем говорят приметы на 26 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода не только в ближайшее время, но и на год наперед:

сороки ходят по снегу - будет тепло;

солнце в этот день - январь будет ясным и морозным;

какая погода в это т день и 11 следующих дней - такая будет каждый месяц грядущего года;

В народном календаре 26 декабря - праздник Бабьи каши. В этот день принято благодарить не только Деву Марию за рождение Спасителя и святых, оберегавших Ее и Младенца, но и почитать рожениц и тех, кто помогает матерям при рождении детей - акушеров, а в старину - повитух.

Что нельзя делать 26 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, спорить, желать зла;

сплетничать;

отказывать в помощи, особенно - в просьбах беременным;

заниматься тяжелым физическим трудом.

По народным поверьям в этот день не стоит также выносить из дома мусор, хлам, выбрасывать разбитую посуду или другие ненужные вещи - считается, что это может принести несчастье.

Что можно делать 26 декабря

На праздник Собор Пресвятой Богородицы хорошо пойти в храм на службу, а если нет такой возможности, то помолиться дома. У Девы Марии просят защитить от любых бед и невзгод, молятся о мире в семье и на земле, любви, об исцелении и о здоровье детей и близких, а также обращаются со словами благодарности.

В этот праздник впервые стригут деток, которым исполнился год - чтобы они росли здоровыми и не боялись трудностей. Для этого также поднимали детей выше головы. В старину в этот день женщины пекли пироги - часть несли в церковь, часть раздавали роженицам и бабкам-повитухам. Дарили повитухам и другие угощения, а также приводили деток, чтобы их благословили.

26 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Дмитрий, Михаил, Мария, Ефим, Григорий, Давид.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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