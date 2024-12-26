Народный праздник 26 декабря известен под названиями Бабьи каши, День повитух, Евстратиев день, Ведьмины посиделки.

26 декабря считается сложным и несчастливым днём в целом, однако удачным для беременных женщин. Мы разобрались, какой сегодня праздник отмечают украинцы и что нужно сделать, чтобы привлечь в жизнь счастье.

Что отмечаем 26 декабря - праздник в Украине

По новому стилю Православная церковь Украины отмечает Собор Пресвятой Богородицы и чтит священномученика Ефимия Сардийского. По старому календарю чествуют мучеников Евстратия и Авксентия. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 26 декабря наступает у христиан.

Дата 26 декабря считается опасной датой для любых сложных задач и финансовых дел. А также путешествий и поездок. Согласно народным поверьям, в эту дату ведьмы собирают на шабаши. Чтобы не столкнуться с ними, люди старались не ходить далеко от дома. Также в эту дату ни с кем не ссорились, чтобы обиженный человек через ведьм не наслал порчу.

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Удачным праздник сегодня является для беременных - для них особенно полезными будут любые оздоровительные процедуры. А у рожениц легко пройдут роды. В Киевской Руси большим уважением пользовалась профессия повитухи - таким женщинам дарили подарки и приносили угощения.

У украинцев после Рождества и до Крещения продолжались святки. Наши предки колядовали и веселились, доедали кутью, занимались гаданиями и рукоделиями. Работу по дому в этот период не делали.

По давним приметам, женщине сегодня нужно сварить кашу и угостить всех родных. Такое блюдо наполнит близких энергией и исцелит болезни.

Кто родился 26 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня очень трудолюбивые. Имеют упрямый и твердый характер, не отступают от трудностей. Свои чувства проявляют не в словах, а поступках. Самой большой ценностью в жизни для них является семья.

Что нельзя делать 26 декабря

Если приснился кошмар, то не стоит его игнорировать - во сне могут быть важные подсказки или предупреждение.

Строго запрещено ссориться с близкими, вспоминать старые обиды, выяснять правоту - всё это приведет к ухудшению отношений.

В праздник 26 декабря нельзя ходить в дикие далекие места, заниматься тяжелым физическим трудом, пользоваться острыми и горячими предметами, и любым образом рисковать. Повышается шанс ранений, ожогов, травм и различных неудач.

Не стоит есть и пить из побитой посуды.

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