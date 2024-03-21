Какой церковный праздник отмечают 22 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

22 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают священномученика Василия, пресвитера Анкирского. В народном календаре - Василий Теплый. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 22 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

22 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

22 марта по новому стилю (4 апреля - по старому) - день памяти священномученика Василия, который жил в IV веке.

Василий Анкирский жил в провинции Галатия (Малая Азия). Сам он был врачом, но позже стал священником, а затем и епископом Анкиры. В те времена повсюдно распространяли арианскую ересь - ее сторонники утверждали, что Христос не единосущен Богу-Отцу. Даже император Юлиан поддержал это и поэтому получил прозвище Отступник.

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Василий Анкирский призывал верующих держаться православия - за это арианский собор лишил его сана. Но другой, православный Палестинский собор 230-ти епископов восстановил Василия, и он продолжил свою проповедь, обличая ариан. Тогда его схватили и решили судить, как государственного преступника. На суде Василий обличил императора в отступничестве, и епископа приговорили к пыткам. Васиоий все время молился - так и умер, с молитвой на устах и твердой верой.

Праздник 22 марта по старому стилю - 40 мучеников Севастийских (40 святых).

О чем говорят приметы на 22 марта

В народном календаре 22 марта - праздник Василий Теплый. Есть и другие прозвища святого, все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней - Василий Парник, Василий Капельник. Приметы этого дня говорят о будущей погоде и об урожае:

солнце на рассвете в красных кругах - будет хороший урожай;

вороны купаются - будет тепло;

на небосводе мелкие облака - погода ухудшится;

тепло 22 марта - скоро прилетят скворцы.

По народной примете, если сегодня в доме распустится цветок - это добрый знак.

Что можно делать 22 марта

Святому Василию молятся о спасении души, исцелении от тяжких болезней, укреплении веры, просят душевного спокойствия. Святой - покровитель всех мужчин с именем Василий.

По народной традиции в этот день принято печь калачики, которые символизируют солнце. Ими угощают близких, знакомых и соседей, а крошки отдают птицам.

Что нельзя делать 22 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

По народным приметам в этот день не следует подметать и выносить мусор из дома, а также стирать, вязать, шить и пришивать пуговицы.

22 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Дарья, Таисия.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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