Узнайте, какие 22 марта наступают праздники и о чем нужно помолиться верующим.

Сегодняшняя дата примечательна многими торжествами и народными обычаями. Узнайте, что запрещено сегодня делать, кого стоит поздравить с именинами и какой праздник 22 марта наступает в мире и в Украине.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти священномученика Василия Галатийского. Ему молятся о душевном спокойствии, утешении горя и прощении грехов.

Также несколько раз в году отмечаются родительские субботы, и сегодня один из таких поминальных дней. В эту дату можно молиться за упокой души близких и посещать кладбище.

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По старому стилю верующие чествуют сорока Севастийских мучеников. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем принято молиться.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Среди выдающихся украинских деятелей родились сегодня композитор Николай Лысенко, фольклорист Порфирий Демуцкий, актриса Мария Капнист, историк и археолог Юрий Коваленко.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 22 марта праздник Всемирный день водных ресурсов. Он посвящен проблеме загрязнения и высыхания водоемов, а также нехватки чистой питьевой воды.

Другие известные сегодня праздники мира - День Балтийского моря, Международный день таксиста, День тюленя, День безделия, День Гриффиндора.

Из мировых знаменитостей родились 22 марта художник Антонис ван Дейк, физики Роберт Милликен и Бертон Рихтер, композитор Эндрю Веббер, актриса Риз Уизерспун.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Василий Тёплый. Наши предки в этот период ожидали потепления. Если грязь засыхала, то открывался период ярмарок. Крестьяне ездили в большие города за покупками.

К этому дню из теплых краев окончательно прилетают птицы, а садоводы вешают для них скворечники в саду, чтобы пернатые охотились на вредителей.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. 22 марта нельзя лгать, хвастаться, выставлять достаток напоказ. При поминании памяти близких запрещено пить алкоголь, переедать и нарушать пост. Если посещаете кладбище, то не стоит приносить предметы на могилу - это языческое суеверие.

Об этом дне есть следующие погодные приметы:

прилетели жаворонки - скоро реки разольются;

зяблики поют - к потеплению;

если вечером солнце заходит в тучи, то будет мороз, а если закат ясный - потеплеет;

если пошел дождь, то ещё неделю будет сыро.

Погода 22 марта принесет в Украину потеплением. Дождей не ожидается, но и солнце в большинстве областей будет прятаться за облаками.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 22 марта отмечают Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.

По старому стилю в праздник 22 марта поздравляют обладателей имен Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

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