Народный праздник 11 июля известен под названиями Ольгин день, Ольга-страдница, Крапивное заговенье, Троеручница.

Православная церковь Украины 11 июля по новому стилю чтит память великомученицы Ефимии Всехвальной и княгини Киевской Ольги. По старому же стилю в праздник сегодня чтили икону Богоматери "Троеручница".

В народный праздник 11 июля украинцы чтили княгиню Киевскую Ольгу, которая считается покровительницей вдов и молодых девушек. В целом эта дата была праздником женщин - они не работали и не занимались рукоделием. Обязательно молились святой Ольге или Богородице и верили, что каждая женская молитва будет услышана.

Мужчины в праздник 11 июля косили траву и жали сено. Пшеницу старались убрать до того, как начнется сезон дождей и весь урожай сгниет. Из первого зерна мололи муку и пекли обрядовый хлеб, которым угощали всех родных. Съедая выпечку, украинцы благодарили святую Ольгу за урожай.

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В некоторых местах в эту дату было принято посещать могилы родных, проводить уборку на них и приносить свежие цветы. Таким образом люди чтили предков и беспрерывное продолжение рода.

В полях и садах в этот народный праздник собирали крапиву. Срывать её обязательно нужно руками (можно в перчатках), а не косить. Это растение сегодня считается особенно полезными для сосудов и поясницы. Из него изготовляли ткань и одежду, веники для бани, холсты. Хозяйки готовили пироги и суп из крапивы.

11 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. По характеру именинники этого дня ответственные, работящие, скромные. Не любят внимание и большие шумные компании. Очень эмоциональные - легко расстраиваются и искренне радуются. Рожденные 11 июля люди надежные и подкрепляют слова делами.

Что нельзя делать 11 июля

В День Ольги не стоит работать по дому, заниматься тяжелым физическим трудом, начинать новые ответственные дела. В первую очередь этот запрет касается женщин.

Не стоит сегодня стричь волосы и ногти, иначе будут проблемы со здоровьем.

Запрещено ссориться с близкими, выяснять правоту, вспоминать старые обиды. Всё это безнадежно испортит отношения, даже если ссора произошла из-за мелочей.

Неудачный день для романтических дел, заключения брака, свидания.

Нельзя в эту дату ходить в грязной, изношенной, порванной одежде.

Приметы погоды 11 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если ночью ярко мерцают звезды, то следующие дни будут засушливыми.

Реки и озера разлились - к ненастью.

Гулкий гром во время грозы сулит о скором прекращении дождя. Если звенит звонко, то гроза будет короткой.

На улице не видно пауков, бабочек и пчел - к скорой непогоде.

Кукушка перестала куковать - к ранней осени.

Если уродилось много ягод на калине и рябине, то зима будет холодной.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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