Хэллоуин 2019: поздравления, открытки, картинки
Сегодня в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций.
Традиции Хэллоуина
31 октября каждый начнет готовиться к вечеру: выбирать костюмы, украшать дом, покупать конфеты и делать устрашающий грим. В этот день принято веселиться и ходить к соседям за конфетами и деньгами с фразой «Кошелек или жизнь».
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Главным символом праздника является "Светильник Джека". Тыква очищается от внутренностей и вырезаются глаза и зловещая улыбка. Внутрь тыквы помещают зажженную свечку. Первоначально вместо тыквы использовалась брюква или репа. Согласно сказаниям, тыква со свечкой, поставленная рядом с домом на Хэллоуин, отгоняет от него злых духов.
Тематический костюм – является главной традицией Хэллоуина. Принято надевать мрачные костюмы, – ведьмы, медсестры, тролли, гномы, вампиры, а на лица наносят ужасающий грим, как правило, с потеками крови. Именно в этих костюмах принято ходить по соседям, вымогая сладости.
Этот праздник не обходится и без угощений. Как правило, это шведский стол с различного рода тематическими блюдами в форме символов праздника. Главными продуктами являются яблоки и тыква, а также мед кукуруза, конфеты и хлеб.
Хэллоуин 2019: видео
Поздравления с Хэллоуином
Наиболее традиционным вариантом является, безусловно, пожелание счастливого Хэллоуина на английском: "Happy Halloween". Для более продвинутых лингвистов отлично подойдет такое поздравление на Хэллоуин на английском: "Hope your Halloween is just crawling with happiness, because a person as you deserves it!" (в переводе это означает: "Надеюсь, что твой Хэллоуин будет буквально "кишеть" счастьем, ведь такой человек, как ты, этого заслуживает!").
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С Хэллоуином. Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.
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Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем
С тыквой их пугать пойдем!
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Забудь про косметику минимум на день, про фен и прическу забудь дня на три, в драном халате и потрепанных тапках, прихватив метлу, сделай выдох – и в путь!
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Желаю вам вампиров не бояться,
И с ведьмой на углу не повстречаться,
Пусть вурдалаки вас не потревожат
И бесы не сидят в углу прихожей,
Пусть белый конь по комнате не скачет,
И белки не дают пинками сдачи,
И помните — вы вовсе не в аду,
А Хэллоуин — всего лишь раз в году!
Открытки на Хэллоуин
УНИАН собрал эксклюзивные открытки на Хэллоуин, с помощью которых можно поздравить своих друзей, знакомых и близких.