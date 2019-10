Хэллоуин 2019: поздравления, открытки, картинки

Праздник Хэллоуин неспешно, но довольно уверенно охватил своей масштабностью весь мир.

Сегодня в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций.

Традиции Хэллоуина

31 октября каждый начнет готовиться к вечеру: выбирать костюмы, украшать дом, покупать конфеты и делать устрашающий грим. В этот день принято веселиться и ходить к соседям за конфетами и деньгами с фразой «Кошелек или жизнь».

Читайте такжеХэллоуин-2019: история праздника и традиции в Украине

Главным символом праздника является "Светильник Джека". Тыква очищается от внутренностей и вырезаются глаза и зловещая улыбка. Внутрь тыквы помещают зажженную свечку. Первоначально вместо тыквы использовалась брюква или репа. Согласно сказаниям, тыква со свечкой, поставленная рядом с домом на Хэллоуин, отгоняет от него злых духов.

Тематический костюм – является главной традицией Хэллоуина. Принято надевать мрачные костюмы, – ведьмы, медсестры, тролли, гномы, вампиры, а на лица наносят ужасающий грим, как правило, с потеками крови. Именно в этих костюмах принято ходить по соседям, вымогая сладости.

Этот праздник не обходится и без угощений. Как правило, это шведский стол с различного рода тематическими блюдами в форме символов праздника. Главными продуктами являются яблоки и тыква, а также мед кукуруза, конфеты и хлеб.

Хэллоуин 2019: видео

Поздравления с Хэллоуином

Наиболее традиционным вариантом является, безусловно, пожелание счастливого Хэллоуина на английском: "Happy Halloween". Для более продвинутых лингвистов отлично подойдет такое поздравление на Хэллоуин на английском: "Hope your Halloween is just crawling with happiness, because a person as you deserves it!" (в переводе это означает: "Надеюсь, что твой Хэллоуин будет буквально "кишеть" счастьем, ведь такой человек, как ты, этого заслуживает!").

Читайте такжеХэллоуин-2019: где и как отпраздновать День всех святых

***

С Хэллоуином. Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

***

Что за праздник Хэллоуин?

С ним поздравить вас хотим.

Наряжайтесь побыстрей

И пойдем встречать друзей.

Всех святых сегодня ждем

С тыквой их пугать пойдем!

***

Забудь про косметику минимум на день, про фен и прическу забудь дня на три, в драном халате и потрепанных тапках, прихватив метлу, сделай выдох – и в путь!

***

Желаю вам вампиров не бояться,

И с ведьмой на углу не повстречаться,

Пусть вурдалаки вас не потревожат

И бесы не сидят в углу прихожей,

Пусть белый конь по комнате не скачет,

И белки не дают пинками сдачи,

И помните — вы вовсе не в аду,

А Хэллоуин — всего лишь раз в году!

Открытки на Хэллоуин

УНИАН собрал эксклюзивные открытки на Хэллоуин, с помощью которых можно поздравить своих друзей, знакомых и близких.