9 сентября рекомендуется завершать начатые ранее дела.

Зеркальные даты в нумерологии являются очень важными днями. В такие дни присутствует особая энергетика, которая помогает добиваться желаемого, говорят эксперты.

Девятка же символизирует собой завершенность, последний виток событий, приводящий к глобальным изменениям и началу чего-то нового, пишет slovofraza.

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9 сентября рекомендуется завершать начатые ранее дела. 9 число - это идеальное время для финальной стадии чего-либо. Чтобы поймать удачу за хвост в денежных делах, астрологи советуют избегать зависти и негативных эмоций. Не допускайте лени. Упорный труд обязательно принесет свои плоды.

Любовь и отношения 09.09

День идеально подходит для завершения исчерпавших себя отношений. Также полезен будет активный поиск второй половинки для тех, кто полон желания найти свою любовь.

Чтобы удача в любви следовала за вами 9 сентября, постарайтесь избавиться от ревности, страха и быть искренними с людьми. Избегайте конфликтов и доверяйте своему сердцу.

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Автор: УНИАН