Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в сентябре столкнутся с серьезными проблемами.
Об этом пишет slovofraza.
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Для Овнов месяц окажется довольно сложным и напряженным. На вас свалятся проблемы и неприятности, решать которые придется самостоятельно. Разберитесь как можно скорее с нерешенными проблемами из прошлого.
Лев
В сентябре удача отвернется от Львов. Это станет заметно с первого дня, ведь для достижения привычного уровня успехов и позитивных результатов придется затрачивать гораздо больше усилий и времени, что вам совсем непривычно. Вы даже можете впасть в депрессию, но звезды рекомендуют не поддаваться грустным настроям.
Bодолей
Водолей в сентябре распрощается с удачей. Это судьба наказывает Bодолея за то, что этот зодиакальный представитель работает в полсилы и поддается страхам. Отбросьте одолевающие вас сомнения и начните уже действовать активно.
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