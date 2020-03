Букмекеры снова сменили прогноз по местам на Евровидении

Букмекеры составили прогноз на финал Евровидения 2020 и несколько изменили предполагаемое распределение мест. Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса. Первое место по-прежнему занимает Исландия с песней Think about things. А вот на второе место прорвалась Литва и группа The Roop, сместив с этой позиции Россию и группу Little Big. Коэффициент победы у первых трех мест составляет 13%, 10% и 9% соответственно. Украина же в рейтинге опустилась с 23-й на 24-ю строчку. Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2020 представит группа Go_A.

