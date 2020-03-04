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Букмекеры снова сменили прогноз по местам на Евровидении

15:07, 04 марта 2020
Астрология
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Украина в рейтинге опустилась с 23-й на 24-ю строчку / фото Thomas Hanses/eurovision.tv
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Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

Первое место по-прежнему занимает Исландия с песней Think about things. А вот на второе место прорвалась Литва и группа The Roop, сместив с этой позиции Россию и группу Little Big. Коэффициент победы у первых трех мест составляет 13%, 10% и 9% соответственно. 

Украина же в рейтинге опустилась с 23-й на 24-ю строчку. 

Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2020 представит группа Go_A.

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Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор