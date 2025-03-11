Рассказываем, для чего пьют чай с маслом и почему стоит это попробовать.

Казалось бы, все известные вариации чая уже известны - чай черный обычный, чай с лимоном или долькой апельсина, английский чай с молоком. Оказывается, кроме этого, еще готовят чай с солью и маслом. В чем "изюминка" этого напитка и стоит ли такой готовить - рассказываем ниже.

Можно ли масло добавлять в чай

Масло - весьма неожиданная добавка для чая, но напитку она не вредит, а, скорее, наоборот.

Кусочек масла в чае придает напитку бархатистость и необычный вкус, делает его более "сытным" - под такой чай съедается меньше печенья и, кроме всего, делает его более полезным.

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Как приготовить чай с маслом:

заварите чай, как вы делаете это обычно;

добавьте 1 ст. л. сливочного масла;

немного посолите и хорошо перемешайте.

Когда масло полностью растает, напиток можно пить. Его вкус поначалу может показаться несколько специфическим, но потом он раскрывается и к нему привыкаешь.

Кто пьет чай с маслом

Если говорить о том, какой народ пьет чай с маслом, то этот напиток готовят на Тибете. Такой чай считается питательным и самым полезным в мире. Монахи заваривают его на смеси молока яка (тибетской коровы) и воды, а затем добавляют топленое масло яка и соль. Похожий напиток с молоком или сливками готовят и в других восточных странах. Такой чай отлично тонизирует, снимает усталость, прибавляет сил и утоляет голод.

Но с напитком советуют быть осторожным при повышенном давлении, проблемах с почками и отеках - соль создает дополнительную нагрузку на организм.

Ранее мы рассказывали, как отмыть чашки от налета от чая и кофе.

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