При правильном уходе чашки всегда будут идеально чистыми.

Сложно представить что-то более неловкое, чем подать гостю чай или кофе в грязной чашке. При регулярном использовании на посуде может остаться налет, который иногда сложно убрать. Он возникает из-за танина, который есть в составе чая и кофе, а также способен окрашивать поверхности.

Плохая новость не только в возникновении некрасивых коричневых кругов, но и в том, что танины способны удерживать остатки пищи и вызывать рост бактерий. Ранее УНИАН рассказывал, как отмыть жир со сковородки с антипригарным покрытием.

Что помогает убрать налет с посуды

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Эксперт Ивелина Минкова рассказала изданию Express, как отмыть чашки от чайного налета простым и эффективным способом. Она рекомендует использовать зубную пасту.

"Зубная паста содержит мягкие абразивы, такие как карбонат кальция, дегидратированные силикагели, карбонаты магния, фосфатные соли и силикаты, которые удаляют остаточные поверхностные пятна. Механизм удаления пятен очень похож на тот, что происходит, когда вы ежедневно чистите зубы", - объяснила она.

Кроме того, зубная паста, что растворяет чайный налет, достаточно умеренное абразивное вещество, которые удалит пятна и не поцарапает при этом вашу любимую посуду.

Если взять осветляющее средство, то поверхность чашек будет более блестящей и белой.

Как убрать налет в чашке зубной пастой

Теперь, когда вы знаете, чем растворить кофейный налет, рассмотрим сам процесс поближе. Нанесите щедрое количество зубной пасты на загрязненную поверхность кружки. Важно, чтоб она попала на все грязные места.

Затем оставляем посуду на 10 минут для растворения пятен. Далее моем чашку, как обычно, и просушиваем полотенцем.

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