Для борьбы с ржавчиной на унитазе не обязательно тратиться на дорогостоящие средства.

Ржавая полоса на унитазе - проблема для многих хозяек, которая не только портит внешний вид сантехники, но и тяжело поддается чистке. Но для борьбы с таким явлением вовсе не обязательно использовать дорогостоящие химикаты. Мощное средство от ржавчины в унитазе можно сделать и самостоятельно. Как - расскажем дальше.

Почему появляется ржавая полоса на унитазе

Для начала, давайте разберемся, откуда берется застарелая ржавчина на унитазе. Причин этому много, но самая распространенная - вода. В городах она достаточно жесткая и часто содержит много железа. Когда оно окисляется, на поверхности сантехники может образовываться ржавая полоса.

Среди распространенных причин появления ржавчины отмечают:

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Старые водопроводные трубы - в старых домах они могут ржаветь изнутри, что приводит к попаданию частиц ржавчины в воду. Они, в свою очередь, оседают на поверхности вашей сантехники. Об этой причине проблемы могут свидетельствовать подобные подтеки в раковине и ванной.

- в старых домах они могут ржаветь изнутри, что приводит к попаданию частиц ржавчины в воду. Они, в свою очередь, оседают на поверхности вашей сантехники. Об этой причине проблемы могут свидетельствовать подобные подтеки в раковине и ванной. Поврежденная эмаль - металл под эмалью может окисляться, что приводит к появлению ржавчины.

Одной из таких причин также является неправильный уход за сантехникой. Если вы недостаточно или нерегулярно чистите туалет, на нем может образоваться ржавый налет.

Как удалить въевшуюся ржавчину с унитаза - рабочие методы

Проверенный способ, как убрать подтеки от воды в унитазе. Разведите 1-2 столовые ложки лимонной кислоты в стакане воды. Натрите полученным раствором места со следами ржавчины и оставьте на 1,5-2 часа, после чего проработайте загрязнения щеткой и смойте средство водой.

Еще вариант, как удалить ржавые подтеки в унитазе - столовый уксус. Налейте его в туалет, оставьте на 1-2 часа, после чего насыпьте на подтеки немного пищевой соды - средства вступят в реакцию. Протрите щеткой места, где есть ржавчина, и слейте воду.

Другой метод заключается в использовании хозяйственного мыла и перекиси водорода. Натрите места со ржавчиной мылом, полейте перекисью и оставьте "поработать" на несколько минут. Пройдитесь по загрязнениям щеткой и смойте все водой.

Если ничего из вышеперечисленного под рукой нет, с недавними следами может справиться обычная зубная паста и щетка.

Автомобилисты могут воспользоваться электролитом из аккумулятора - налейте его на пятна, а через 15 минут смойте водой.

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